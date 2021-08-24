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Як дві сестрички: Оля Полякова вразила квітучим виглядом на фото з донькою

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 17:04
Як дві сестрички: Оля Полякова вразила квітучим виглядом на фото з донькою Оля Полякова з дочкою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова - любляча мати, вона нерідко показує в мережі своїх дочок Машу і Алісу і тут же встає на їх захист, якщо хтось пише неприємні речі про дівчаток. Артистка поділилася спільним фото з 16-річною старшою і захопила своєю красою і квітучим зовнішнім виглядом.

Милий знімок з Машею на тлі фонтану зірка оприлюднила в Instagram.

23 серпня в Маріїнському парку пройшла церемонія нагородження "Національна легенда України" та святковий концерт, в якому взяла участь і Оля Полякова. Маша прийшла підтримати зіркову маму і сфотографувалася з нею.

У кадрі 37-річна співачка постала в білосніжній сукні з пишною спідницею і рукавами-буфами. Ефектний образ виконавиця доповнила чорним корсетом, високими чорними кедами і сонцезахисними окулярами. Донька Полякової віддала перевагу сукні в клітку, до якої додала капелюшок-таблетку і світлі кросівки.

Як дві сестрички: Оля Полякова вразила квітучим виглядом на фото з донькою

Оля Полякова підкорила схожістю з дочкою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Мама і дочка мило обіймаються і посміхаються на камеру. Також Полякова показала знімок зі свого виступу того вечора.

Як дві сестрички: Оля Полякова вразила квітучим виглядом на фото з донькою

Оля Полякова показала кадр з яскравого виступу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вчора я брала участь у неймовірно красивому концерті Легенди України! І я вас дуже здивую!" - зазначила артистка.

Фолловери в черговий раз відзначили приголомшливу схожість Маші з мамою, а також відзначили, що вони виглядають, ніби сестри.

  • Як дві сестрички, добре бути молодою красивою мамою, дорослої красивої дочки
  • Ольга молодець, молодше дочки виглядає
  • Які ви красиві
  • Маша красуня
  • Круті
  • Боже, які красуні
  • Те відчуття, коли мама виглядає крутіше дочки
  • Очманілі красуні і не зрозумієш, хто з них мама
  • Красива доча у вас

Раніше ми писали, що Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхті в Одесі.

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Оля Полякова Маша Полякова
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