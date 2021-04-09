Двоє зі скриньки: Віра Брежнєва зачарувала мережу милим фото з сестрою
Українська співачка Віра Брежнєва влаштувала собі канікули в ОАЕ. Артистка насолоджується теплим сонцем і морем в компанії найрідніших - дочок Соні і Сари, сестри Вікторії і подруги. Вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими пляжними фото, захоплюючи фігурою в бікіні. А новим кадром з Дубая зірка просто-таки підкорила фанатів.
На своїй сторінці в Instagram Верв виклала фото, на якому вони зображені разом з сестрою.
Дівчата йдуть у готель, тримаючись за руки і обернувшись на фотографа. Брежнєва одягнена в чорне напівпрозоре коротке плаття з довгими рукавами, яке підкреслює витончену фігуру артистки і її стрункі ноги. Пляжний лук вона доповнила панамою з леопардовим принтом, сонцезахисними окулярами і великою сумкою.
Сестра співачки Вікторія Галушка вдягла атласну спідницю вершкового кольору та чорний ліф від купальника, а на плечі в неї така ж сумка.
"Мені розповісти тобі треба, але не зараз і не тут, краще поїдемо кудись, там, де сонечко є", - підписала публікацію Брежнєва.
Ще пару кадрів вона виклала в розділі сториз.
Віра Брежнєва влаштувала фотосесію з сестрою Вікторією на відпочинку в Дубаї (фото: instagram.com/ververa)
Шанувальники були вражені тим, як дівчата схожі, і засипали їх компліментами в коментарях.
- Розрізнив лише по сумках, у кого більше, той і старше
- Які красуні, дві сестрички
- Віра, ви хотіли копію, вона поруч з вами
- Які красуні
- Сестрички. Класно виглядаєте!
- Шикарні дівчата
- Ну дуууже такий стиль
- Шикарна фотографія! Слова до неї в тему! Дві сестрички, здорово!
- Які гарненькі
- Двоє зі скриньки однакових з лиця
- Дві красуні
- Віра, які ви класні
- Близнючки-няшки
- Яка з вас Віра?
Нагадаємо, 20-річна дочка Віри Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі. Дівчина відпочивала з мамою і сестрою в Дубаї.