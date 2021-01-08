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Дядя Жора "рвонув на заробітки" в екзотичну країну: кокос добре йде!

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 09:52
Дядя Жора "рвонув на заробітки" в екзотичну країну: кокос добре йде! Дядя Жора відпочиває в Домінікані (фото: facebook.com/vadim.michkovskiy.dyadyajora)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український комік дядя Жора вирішив не мерзнути в Києві на новорічні свята, а подався ближче до сонця їм моря, а саме в Домініканську республіку. Там український шоумен на всю відривається на пляжі і продовжує жартувати.

Так, на своїй сторінці в Instagram він показав шанувальникам кумедне фото, на якому він постав в яскраво-помаранчевих шортах на пляжі в Пунта-Кані. В руках у дядька Жори тачка, наповнена кокосовими горіхами, яких так багато на узбережжі.

"Рвонув на заробітки в Домінікану. Кокос зараз добре йде. З святом", - жартівливо написав українець, не забувши привітати фанатів зі святом Різдва Христового.

Дядя Жора &quot;рвонув на заробітки&quot; в екзотичну країну: кокос добре йде!Дядя Жора відправився в Домінікану (фото: instagram.com/dyadya_jora)

В коментарях українці відреагували на фото коміка в тій же манері, що і його пост.

  • Це добре, що кокос зараз дуже йде.
  • Справжній чоловік-добувач, завжди знає, як і де заробити гроші.
  • Там ще й краби мігрують по пляжу.
  • Як же я вам заздрю!
  • У дівчаток на локаціях фотосесії, а тато - годувальник.
  • Кравчучку залишити на 1 хвилину не можна, як дядя Жора вже по пляжу фрукти продає. Бізнес повинен бути чесним, моя точка означає дохід 50/50.
  • Хорошого відпочинку і заробітку.

Пізніше дядя Жора написав пост, в якому розповів, що вони з сім'єю в цьому році вибрали Домінікану.

"І в догоночку. Дуже хочеться від усієї нашої сімейки привітати всіх з Різдвом Христовим! Будьте всі здорові, усім Вам благ і багато подорожей. Ми, за традицією, в січні відлітаємо в теплі країни...) тому Різдво зустрічаємо десь у теплому місці, в цьому році вибрали Домінікану", - написав дядя Жора.

Як ми раніше писали, в яких країнах проводять свої зимові канікули українські зірки.

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