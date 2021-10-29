Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: "будь завжди"
Чоловік української співачки Джамали Бекір Сулейманов 29 жовтня відзначає день народження - йому виповнилося 30 років.
Зіркова дружина трепетно привітала іменинника в Instagram і показала серію зворушливих спільних фото з коханим.
На сімейних знімках можна побачити любов і щастя подружжя, а також ніжні моменти з їхніми синами - старшим Еміром-Рахманом і молодшим Селім-Гіраєм.
Співачка супроводила кадри теплим привітанням ювіляру.
"Будь завжди. Люблю. З днем народження, Бекір", - написала 38-річна Джамала.
Джамала зворушила добіркою сімейних кадрів на честь дня народження чоловіка Бекіра (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники пари в коментарях приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань їх сім'ї.
- Завжди закохані і щасливі
- Класнючі
- Дуже файна пара
- Вітаю! Щастя родині!
- Красиві такі всі!!! Щастя вам
- З іменинником! Будьте щасливі
- Радості в кожному моменті всім вам!
- Ви дуже круті, будьте завжди
- Щастя вашій чудовій родині!
- Прекрасні! надихаєте своєю сім'єю
- Красива пара
- Ви прекрасні! Променисті, світлі і щасливі! Здоров'я і затишку іменинникові!
Нагадаємо, 26 Квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра. Наприкінці листопада співачка підтвердила свою вагітність. 27 березня 2018 року народила першого сина, якого назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим. А 19 червня 2020 року артистка стала мамою вдруге - вона народила сина Селіма-Гірая.
Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами.