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Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: "будь завжди"

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П'ятниця 29 жовтня 2021 15:34
Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: "будь завжди" Джамала з чоловіком Бекіром (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Чоловік української співачки Джамали Бекір Сулейманов 29 жовтня відзначає день народження - йому виповнилося 30 років.

Зіркова дружина трепетно привітала іменинника в Instagram і показала серію зворушливих спільних фото з коханим.

На сімейних знімках можна побачити любов і щастя подружжя, а також ніжні моменти з їхніми синами - старшим Еміром-Рахманом і молодшим Селім-Гіраєм.

Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;

Співачка супроводила кадри теплим привітанням ювіляру.

"Будь завжди. Люблю. З днем народження, Бекір", - написала 38-річна Джамала.

Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: &quot;будь завжди&quot;

Джамала зворушила добіркою сімейних кадрів на честь дня народження чоловіка Бекіра (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники пари в коментарях приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань їх сім'ї.

  • Завжди закохані і щасливі
  • Класнючі
  • Дуже файна пара
  • Вітаю! Щастя родині!
  • Красиві такі всі!!! Щастя вам
  • З іменинником! Будьте щасливі
  • Радості в кожному моменті всім вам!
  • Ви дуже круті, будьте завжди
  • Щастя вашій чудовій родині!
  • Прекрасні! надихаєте своєю сім'єю
  • Красива пара
  • Ви прекрасні! Променисті, світлі і щасливі! Здоров'я і затишку іменинникові!

Нагадаємо, 26 Квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра. Наприкінці листопада співачка підтвердила свою вагітність. 27 березня 2018 року народила першого сина, якого назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим. А 19 червня 2020 року артистка стала мамою вдруге - вона народила сина Селіма-Гірая.

Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами.

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