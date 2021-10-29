Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: "будь завжди"

Чоловік української співачки Джамали Бекір Сулейманов 29 жовтня відзначає день народження - йому виповнилося 30 років.

Зіркова дружина трепетно привітала іменинника в Instagram і показала серію зворушливих спільних фото з коханим.

На сімейних знімках можна побачити любов і щастя подружжя, а також ніжні моменти з їхніми синами - старшим Еміром-Рахманом і молодшим Селім-Гіраєм.

Співачка супроводила кадри теплим привітанням ювіляру.

"Будь завжди. Люблю. З днем народження, Бекір", - написала 38-річна Джамала.

Джамала зворушила добіркою сімейних кадрів на честь дня народження чоловіка Бекіра (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники пари в коментарях приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань їх сім'ї.

Завжди закохані і щасливі

Класнючі

Дуже файна пара

Вітаю! Щастя родині!

Красиві такі всі!!! Щастя вам

З іменинником! Будьте щасливі

Радості в кожному моменті всім вам!

Ви дуже круті, будьте завжди

Щастя вашій чудовій родині!

Прекрасні! надихаєте своєю сім'єю

Красива пара

Ви прекрасні! Променисті, світлі і щасливі! Здоров'я і затишку іменинникові!

Нагадаємо, 26 Квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра. Наприкінці листопада співачка підтвердила свою вагітність. 27 березня 2018 року народила першого сина, якого назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим. А 19 червня 2020 року артистка стала мамою вдруге - вона народила сина Селіма-Гірая.