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Джамала зробила несподівану заяву про участь у "Танцях з зірками": "вдома виникли суперечки"

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Понеділок 31 травня 2021 10:35
Джамала зробила несподівану заяву про участь у "Танцях з зірками": "вдома виникли суперечки" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала нещодавно вразила шанувальників танцювальними здібностями. Під час відпочинку в Єгипті вона показала свої запальні танці у тренажерному залі і викликала захват в мережі. Звичайно ж, шанувальники стали активно пропонувати артистці взяти участь в "Танцях з зірками" і не ховати свої таланти. На цей рахунок вона висловилася в бесіді з Катею Осадею.

У коментарі для програми "Світське життя" Джамала розповіла, чому не наважується брати участь в "Танцях з зірками", а також зробила зізнання про переможців "Євробачення 2021" - італійський рок-гурт Måneskin.

Джамала розповіла, що нещодавно під час одного зі світських виходів ведучий самого танцювального проекту країни, Юрій Горбунов прямо зі сцени запросив її взяти участь в "Танцях з зірками". Співачка, яка є мусульманка, зізналася, що рідні активно обговорили можливу появу артистки на головному паркеті країни і стали переживати, що вона з'явиться перед глядачами в занадто відкритих вбраннях.

"Вдома виникли суперечки: "Там же такі костюми, а там же всіх піднімають". Якщо я дійсно піду, то треба буде писати під мене якийсь контракт", - прокоментувала співачка.

Джамала розповіла про реакцію рідних на можливу участь у " Танцях з зірками"

Також Джамала прокоментувала перемогу Måneskin на "Євробаченні 2021". За словами співачки, італійці спочатку не потрапили в її поле зору і не стали фаворитами, але їх перемогу вона вважає справедливою, причому, багато в чому завдяки харизматичному фронтмену Даміану Давиду.

"У нього є божевільний фактор зваблення - він дивиться на тебе і каже:" Дивись мене до кінця!". У тебе немає шансу. Це абсолютна перемога. Тому, мені здається, Go_A зайняли п'яте місце дуже справедливо і дуже чесно", — вважає артистка.

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила стрункою фігурою в облягаючому вбранні.

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