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Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: "за кожен день вдячна"

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 13:04
Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: "за кожен день вдячна" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала продовжує активно приходити у форму після народження другого сина і ділиться в мережі своїми секретами і лайфхаками по схудненню. При цьому співачка насолоджується материнством і будь-яку вільну хвилинку проводить з малюками. 27 березня її старшому сину Еміру-Рахману виповнилося три роки і зіркова мама з чоловіком влаштували йому веселе свято.

Яскравими фото з урочистості артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram і зворушливо привітала синочка.

На прохання Еміра все було організовано в темі мультфільму "Щенячий патруль". На святі були аніматори в костюмі цуценят, також не обійшлося без великого торта, подарунків і веселих ігор з друзями.

Судячи з фото, іменинник залишився задоволеним і щасливим. Джамала вибрала для торжества білий костюм, а Еміра нарядила в джинси і жовту картату сорочку.

Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: &quot;за кожен день вдячна&quot;Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: &quot;за кожен день вдячна&quot;Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: &quot;за кожен день вдячна&quot;

На одному з фото відображене все сімейство - артистка з чоловіком Бекіром і два їх синочка, Емір і Селім.

Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: &quot;за кожен день вдячна&quot;

"Мій любий, Тобі за кожен день вдячна! Я не знаю як, але тобі вже три роки! Вчора, коли вкладала тебе спати, ти сказав: Анашка, я тобі ніколи не зроблю боляче. Мені нема чого додати ще. Вдячна. Твоя маленька мрія здійснилася. Щенячий патруль у нас усюди, навіть на шкарпетках", - зворушливо звернулася до сина Джамала.

Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: &quot;за кожен день вдячна&quot;Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: &quot;за кожен день вдячна&quot;

Джамала показала барвисті фото зі святкування 3-річчя сина Еміра (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники зірки приєдналися до привітань і залишили Еміру теплі побажання у коментарях.

  • Вітаю. Все ж таки на вас Емір не схожий, набагато більше на батька!
  • Мої поздоровлення
  • найтепліші вітання Емірушці
  • З Днем Народження!
  • Нехай Емірка зростанні здоровим та щасливим!
  • Щасливого дитинства!
  • Щастя, Емірчик!!!!
  • Вітаннячка Вашому маленькому принцу! Нехай зростає здоровим і щасливим
  • З днем народження самого чарівного і доброго хлопчика

Нагадаємо, що раніше стрункіша Джамала показала свій весняний образ у соковитому плащі.

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