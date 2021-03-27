Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: "за кожен день вдячна"
Джамала продовжує активно приходити у форму після народження другого сина і ділиться в мережі своїми секретами і лайфхаками по схудненню. При цьому співачка насолоджується материнством і будь-яку вільну хвилинку проводить з малюками. 27 березня її старшому сину Еміру-Рахману виповнилося три роки і зіркова мама з чоловіком влаштували йому веселе свято.
Яскравими фото з урочистості артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram і зворушливо привітала синочка.
На прохання Еміра все було організовано в темі мультфільму "Щенячий патруль". На святі були аніматори в костюмі цуценят, також не обійшлося без великого торта, подарунків і веселих ігор з друзями.
Судячи з фото, іменинник залишився задоволеним і щасливим. Джамала вибрала для торжества білий костюм, а Еміра нарядила в джинси і жовту картату сорочку.
На одному з фото відображене все сімейство - артистка з чоловіком Бекіром і два їх синочка, Емір і Селім.
"Мій любий, Тобі за кожен день вдячна! Я не знаю як, але тобі вже три роки! Вчора, коли вкладала тебе спати, ти сказав: Анашка, я тобі ніколи не зроблю боляче. Мені нема чого додати ще. Вдячна. Твоя маленька мрія здійснилася. Щенячий патруль у нас усюди, навіть на шкарпетках", - зворушливо звернулася до сина Джамала.
Джамала показала барвисті фото зі святкування 3-річчя сина Еміра (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники зірки приєдналися до привітань і залишили Еміру теплі побажання у коментарях.
- Вітаю. Все ж таки на вас Емір не схожий, набагато більше на батька!
- Мої поздоровлення
- найтепліші вітання Емірушці
- З Днем Народження!
- Нехай Емірка зростанні здоровим та щасливим!
- Щасливого дитинства!
- Щастя, Емірчик!!!!
- Вітаннячка Вашому маленькому принцу! Нехай зростає здоровим і щасливим
- З днем народження самого чарівного і доброго хлопчика
Нагадаємо, що раніше стрункіша Джамала показала свій весняний образ у соковитому плащі.