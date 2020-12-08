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Дженніфер Еністон закрутила роман з екс-бойфрендом: і це не Бред Пітт

Новость на русском → Лос-Анджелес, Вівторок 08 грудня 2020 18:22
Дженніфер Еністон закрутила роман з екс-бойфрендом: і це не Бред Пітт Дженніфер Еністон (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

https://www.instagram.com/jenniferaniston/?hl=ru

Особисте життя Дженніфер Еністон знову стала предметом обговорення в мережі. Причина тому - з'явився на горизонті екс-бойфренд, який став проявляти активність в Instagram зірки "Ранкового шоу".

Мова йде не про колишніх чоловіків актриси: Бреді Піт, якого підозрювали у відновленні зв'язку із зіркою, і не про Джастине Теру, з яким вона развезлась в 2018-м. Під підозри в цей раз папоал музикант Джон Майер, з яким у Еністон був роман в період з 2008-го по 2009-й рік. Пізніше, в 2019-му, вони були помічені на побаченні в Лос-Анджелесі.

Дженніфер Еністон закрутила роман з екс-бойфрендом: і це не Бред ПіттПольватели мережі мріють "влаштувати" особисте життя зірки (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Тепер колишні кохані були застукані» користувачами мережі. Лайк Джона був помічений на фото Дженніфер в одному з багаточисленнх акаунтів, присвячених зірці, і не залишив сумнівів: між ними знову спалахнула іскра. В коментарях шанувальники почали обговорювати можливе возз'єднання пари. Самі знаменитості, зрозуміло, ніяких коментарів не давали.

Нагадаємо, не так давно 51-річна Дженніфер Еністон показала кілька свіжих фото, зроблених у реальному житті. На них вона виглядає неймовірно молодо, чим дуже порадувала своїх шанувальників.

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