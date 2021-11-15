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Дженніфер Лопес показала, як зробити "сяючий" макіяж на свята

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Понеділок 15 листопада 2021 18:39
Дженніфер Лопес показала, як зробити "сяючий" макіяж на свята Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Ольга Турчанікова

Дженніфер Лопес поділилася фотографіями в черговому гламурному вбранні, кожна деталь якого блискуче підкреслила фігуру знаменитості. До того ж Дженніфер в своєму новому образі використовувала найактуальніші відтінки і фактури макіяжу, які цієї зими нам точно стануть а нагоді.

Фото зірка опублікувала у своєму Instagram, вказавши, що побувала в Лас-Вегасі.

Сукня на тонких бретельках з блискучими каменями оголила спину, а завдяки високому розрізу продемонструвала стрункі ноги Лопес. Вона підібрала до неї сріблясті босоніжки на значних шпильках із зав'язками на щиколотках, а також блискучу сумочку і довгі сережки з камінням. Але особливої уваги заслуговує мейк-ап зірки.Дженніфер Лопес показала, як зробити &quot;сяючий&quot; макіяж на святаДженніфер Лопес показала, як зробити &quot;сяючий&quot; макіяж на свята

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Волосся співачки було укладене досить просто, що дозволило в центр уваги поставити макіяж. Співачка явно хотіла зробити на ньому акцент, так як при його створенні вона користувалася продуктами своєї б'юті-марки JLo Beauty. Шанувальники відзначили, що з його допомогою зірка засяяла ще яскравіше.

Губи Джей Ло залишила нейтральними, бежево-рожева помада, яка робить їх візуально більш пухкими - її давній трюк. А для очей використовувала димчасто-сірі тіні, які нанесла широкою лінією майже без розтушовування. Разом з накладними віями це дало приголомшливий ефект макисмально розкритих очей. Брови Дженніфер були ретельно фарбовані коричневим олівцем в тон волоссю. Останній штрих - цегляні рум'яна і золотистий хайлайтер.

Раніше тренер зірки видав режим її тренувань. Тепер кожна з жінок може зробити фігуру, як у Дженніфер Лопес.

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