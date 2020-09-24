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Джіджі Хадід народила дочку: перші фото малятка від щасливих батьків

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 08:56
Джіджі Хадід народила дочку: перші фото малятка від щасливих батьків Джіджі Хадід і Зейн Малік (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Ольга Турчанікова

Радісну новось повідомили самі зірки

Джіджі Хадід і Зейн Малік поділилися радісною новиною – в минулі вихідні на світ з'явилася ъх донька. Супермодель офіційно повідомила про це у своєму Instagram, опублікувавши перше фото доньки і повідомивши головні подробиці: "Наша дівчинка приєдналася до нас на землі в ці вихідні, і вона вже змінила наш світ. Це любов". У кадрі видно тільки крихітну ручку маляти, а також руку коханого моделі та батька дитини – Зейна Маліка.

Джіджі Хадід народила дочку: перші фото малятка від щасливих батьків

У пари народилася дівчинка (фото: instagram.com/zayn)

Щасливий батько також зробив пост у своєму блозі, написавши: "Наше малятко тут здорова і красива. Спробувати виразити словами те, що я відчуваю зараз, було б нездійсненним завданням. Любов, яку я відчуваю до цієїо крихітної людини, вище мого розуміння. Вдячний за те, що впізнав її, пишаюся тим, що називав її своєю, і вдячний за спільне життя".

Обидва поста блискавично зібрали величезну кількість лайків та коментарів. Фанати пари поспішають привітати молоду сім'ю з поповненням. А ось Белла Хадід поки що не встигла висловити свої емоції на цей рахунок. Хоча зазвичай вона не може утриматися від слів любові старшій сестрі.

Джіджі Хадід народила дочку: перші фото малятка від щасливих батьків

Перші фото дівчинки зібрали масу лайків (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, раніше батько Джіджі Хадід зробив пост з віршами, присвяченими онучці, чим заплутав шанувальників. Вони подумали, що дівчина вже з'явися на світ. Тим не менш, рядки були видалені, а сам Мохаммед Хадід поспішив оголосити, що його дочка ще не народила.

Джіджі Хадід народила дочку: перші фото малятка від щасливих батьківДжіджі і Зейн (фоп: instagram.com/gigihadid)

Свою вагітність Джіджі Хадід намагалася приховати від сторонніх очей, пообіцявши розповісти всі подробиці цього щасливого періоду пізніше, після появи маляти на світ. Винятком стала розкішна фотосесія, де модель постала з вже значних розмірів животиком.

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