Джіджі Хадід народила дочку: перші фото малятка від щасливих батьків

Радісну новось повідомили самі зірки

Джіджі Хадід і Зейн Малік поділилися радісною новиною – в минулі вихідні на світ з'явилася ъх донька. Супермодель офіційно повідомила про це у своєму Instagram, опублікувавши перше фото доньки і повідомивши головні подробиці: "Наша дівчинка приєдналася до нас на землі в ці вихідні, і вона вже змінила наш світ. Це любов". У кадрі видно тільки крихітну ручку маляти, а також руку коханого моделі та батька дитини – Зейна Маліка.

У пари народилася дівчинка (фото: instagram.com/zayn)

Щасливий батько також зробив пост у своєму блозі, написавши: "Наше малятко тут здорова і красива. Спробувати виразити словами те, що я відчуваю зараз, було б нездійсненним завданням. Любов, яку я відчуваю до цієїо крихітної людини, вище мого розуміння. Вдячний за те, що впізнав її, пишаюся тим, що називав її своєю, і вдячний за спільне життя".

Обидва поста блискавично зібрали величезну кількість лайків та коментарів. Фанати пари поспішають привітати молоду сім'ю з поповненням. А ось Белла Хадід поки що не встигла висловити свої емоції на цей рахунок. Хоча зазвичай вона не може утриматися від слів любові старшій сестрі.

Перші фото дівчинки зібрали масу лайків (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, раніше батько Джіджі Хадід зробив пост з віршами, присвяченими онучці, чим заплутав шанувальників. Вони подумали, що дівчина вже з'явися на світ. Тим не менш, рядки були видалені, а сам Мохаммед Хадід поспішив оголосити, що його дочка ще не народила.

Джіджі і Зейн (фоп: instagram.com/gigihadid)

Свою вагітність Джіджі Хадід намагалася приховати від сторонніх очей, пообіцявши розповісти всі подробиці цього щасливого періоду пізніше, після появи маляти на світ. Винятком стала розкішна фотосесія, де модель постала з вже значних розмірів животиком.