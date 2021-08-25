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У джинсах і без макіяжу: 58-річна Демі Мур показала чесне фото з реального життя

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США, Середа 25 серпня 2021 18:33
У джинсах і без макіяжу: 58-річна Демі Мур показала чесне фото з реального життя Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Демі Мур опублікувала в своєму особистому блозі нове фото, зроблене в її будинку. На знімку актриса і екс-дружина Брюса Уілліса постала в домашньому образі, без макіяжу і укладки.

Пост вона присвятила своїй любові до домашніх улюбленців, яких у неї вже кілька.

Демі Мур на фото позує в синіх джинсах, білій футболці, а також кедах з леопардовими шкарпетками. Лук 58-річної зірки доповнюють окуляри. Демі не стала робити макіяж, але її обличчя буквально світиться красою і щастям. Вона сидить посеред кімнати в оточенні своїх вихованців - семи цуценят.

У джинсах і без макіяжу: 58-річна Демі Мур показала чесне фото з реального життяДемі Мур зі своїми цуценятами (фото: instagram.com/demimoore)

"Обід з моєю командою", - написала голлівудська діва і багатодітна мама. Шанувальники зірки відзначили, що вона виглядає просто відмінно. І що це наймиліше фото, яке вони бачили за останній час. "Ти така чудова", "Ти виглядаєш відмінно", "Що за прекрасні малюки", "Відмінна команда", "Ти даєш мені мотивацію", - пишуть знаменитості шанувальники.

Раніше ми писали, що Демі Мур відзначила 33-річчя старшої дочки від Брюса Уілліса. Зіркова мама написала зворушливий пост, в якому показала красу дівчини.

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