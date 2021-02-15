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Джинси з лампасами і лонгслив: Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 15:41
Джинси з лампасами і лонгслив: Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка Настя Каменксих показала, як одягати цієї зими, щоб і тепло, і стильно: для себе вона вибрала теплий лонгслив і джинси.

Образ Каменських показала Instagram і порадила шанувальникам не забувати утеплятися.

На фото співачка стоїть у своїй вбиральні в утепленому лонгсливі-сверті, джинси вона вибрала з лампасами - біла смужка в тон светри і кросівках на платформі. Доповнив образ яскравий аксесуар - стильні годинники співачки з чорним циферблатом і білим ремінцем.

Джинси з лампасами і лонгслив: Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими

"Одягайтеся тепліше і біжіть здійснювати свої мрії. Нехай сьогодні буде саме той понеділок", - написала Каменських під знімком.

Фанатам сподобався образ Каменських, білий співачці до особи, зазначили вони.

  • Дуже красива і дуже красивие фото
  • А ви в білому кольорі, запорука гарного понеділка
  • Вогонь
  • Мила

Джинси з лампасами і лонгслив: Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/

Нагадаємо, раніше мережа підкорив образ Каменських для шоу "Маска", "Україна" - яскраве стильне плаття з незвичайним рукавом і вирізом дуже личуть співачці.

Також Настя любить одягатися в стилі кежуал на прогулянку по Києву: пробуємо повторити.

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