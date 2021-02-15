Джинси з лампасами і лонгслив: Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими
Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Співачка Настя Каменксих показала, як одягати цієї зими, щоб і тепло, і стильно: для себе вона вибрала теплий лонгслив і джинси.
Образ Каменських показала Instagram і порадила шанувальникам не забувати утеплятися.
На фото співачка стоїть у своїй вбиральні в утепленому лонгсливі-сверті, джинси вона вибрала з лампасами - біла смужка в тон светри і кросівках на платформі. Доповнив образ яскравий аксесуар - стильні годинники співачки з чорним циферблатом і білим ремінцем.
"Одягайтеся тепліше і біжіть здійснювати свої мрії. Нехай сьогодні буде саме той понеділок", - написала Каменських під знімком.
Фанатам сподобався образ Каменських, білий співачці до особи, зазначили вони.
- Дуже красива і дуже красивие фото
- А ви в білому кольорі, запорука гарного понеділка
- Вогонь
- Мила
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/