DZIDZIO запропонував новий супер-гімн України: там ідеально все

DZIDZIO висловився про Гімн України

Михайло Хома, лідер гурту DZIDZIO, вважає Гімн України дуже войовничим, і пропонує альтернативний варіант. На думку українського співака, нинішній славень - безсмертний твір на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького - відображає традиції боротьби за незалежність держави.

Про це артист розповів в інтерв'ю в передачі "Без Гриму".

"Гімн повинен був бути "Боже великий, єдиний". Молитва за Україну. Там ідеально все. Там у нас все є", - поділився своєю думкою Хома про твір, написаний у 1885 році на слова Олександра Кониського і музику Миколи Лисенка, який вважається духовним гімном України.

Музикант зазначив, що прослуховував і аналізував гімни всіх європейських держав, потім український - в різних варіантах і різних виконаннях. Після цього артист дійшов висновків, що твір "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" в якості нового гімну відбивало б бажання всіх українців.

"Ця молитва виконувалася тільки в церкві, тобто a cappella з хором, а оркестрового (варіанту) не було виконання, соло. Я зрозумів, що це дійсно супер-гімн", - заявив DZIDZIO.

При цьому співак зазначив, що це тільки його особиста думка, і в Україні є державний Гімн.

"Багатьох людей не влаштовує "Ще не вмерла...", але ніхто не прислухається - "...України", а не Україна. "України ні слава, ні воля". Це більше такий войовничий гімн, який писався в період, коли не було України, і всі повстанські армії тоді хотіли Україну мати... Можливо, це було тоді модно, щоб закликати до боротьби", - розповів Хома.

Зараз, на думку артиста, молитва "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" була б найкращим варіантом для державного гімну (в редакції Олександра Кошиця):

"Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни...

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа"

"Все ясно, і красиво", - резюмував Хома.

Відео: DZIDZIO висловився про Гімн України та запропонував альтернативний варіант

Раніше повідомлялося, що DZIDZIO вразив потужний виконанням Гімну України у супроводі симфонічного оркестру.

Також ми писали про те, що DZIDZIO нещодавно зізнався, що приховав від усіх результати тесту на коронавірус.