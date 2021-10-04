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Єдине ціле: Потап і Каменських показали осінню романтику і "здали" улюблені місця в Києві

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Києва, Понеділок 04 жовтня 2021 11:52
Єдине ціле: Потап і Каменських показали осінню романтику і "здали" улюблені місця в Києві Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап і Настя Каменських завжди знаходять, чим зайнятися удвох. Незважаючи на солідний стаж відносин, парочка поводиться так, немов у них цукерково-букетний період, і вміє підтримувати вогонь і інтерес один до одного. Поки в Києві стоїть бабине літо, Потап і Настя Каменських вирішили не втрачати час даремно, а користуватися перевагами останніх теплих днів. Парочка вирушила на велопрогулянку.

Потап опублікував у Instagram щасливе осіннє фото з дружиною, зроблене в столичному Голосіївському лісі.

Репер позує біля велосипеда. На ньому - яроко-жовте худі з кумедним принтом і шапка в тон, а також зручні чорні спортивні штани, за спиною - рюкзак.

Настя заплющила очі і тягнеться до коханого, підставивши обличчя сонцю. Вона вирішила вибрати для осіннього променаду образ в світлих тонах - спортивний костюм благородного сірого відтінку і теплий подовжений стьобаний жилет з капюшоном з легким біло-салатовим подтоном, а також світлу в'язану шапку.

Єдине ціле: Потап і Каменських показали осінню романтику і &quot;здали&quot; улюблені місця в Києві

Потап і Настя Каменських покаталися в осінньому лісі (фото: instagram.com/kamenskux)

"Насолоджуємося теплою осінню з дівчиною, яка красивіше всіх співає "Autumn Lеaves" Настею Каменських. Рекомендую велопрогулянки по ВДНГ і Голосіївському парку", - здав свої улюблені локації для активного дозвілля в Києві Потап.

Шанувальники солодкої парочки тут же оцінили їх спільне фото.

  • Кльова парочка
  • Які красиві
  • Ви такі щасливі
  • Ви супер!
  • Ця дівчина прекрасна
  • Льоша, Настя! Народні улюбленці, ідеальна пара, шикарна, єдине ціле
  • Такі класні!
  • Кращий
  • Ідеальна пара, просто вогонь

А ось ранок понеділка Потап і Настя почали з пробіжки. Про дорогу співачка встигла зняти коротке відео і навіть доглянути локацію для святкування Хеллоуїна, а також зробити барвисте тематичне фото.

Єдине ціле: Потап і Каменських показали осінню романтику і &quot;здали&quot; улюблені місця в Києві

Потап і Настя Каменських вже готуються до Хеллоуїну (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Потап похвалився господарністю дружини Каменських.

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