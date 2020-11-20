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Жодної зморшки: 54-річна Сальма Хайєк вразила красою на фото крупним планом

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 17:30
Жодної зморшки: 54-річна Сальма Хайєк вразила красою на фото крупним планом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Зірка знає, як захопити фанатів

Сальма Хайєк вміє зробити так, щоб фанати захоплювалися кілька днів, всього одним постом. Для цього 54-річній зірці варто лише запостити чергове селфі. Новий пост актриси присвячений виходу нового фільму за участю Скарлетт Йоханссон "Чорна вдова". Але шанувальники дивилися тільки на квітучий зовнішній вигляд знаменитості.

Жодної зморшки: 54-річна Сальма Хайєк вразила красою на фото крупним планомНове фото 54-річної зірки (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма позує в чорній бейсболці з принтом плаката вищезазначеного кіно. На фото, яке зроблено крупним планом, видно лише обличчя Хайєк без єдиної зморшки і ознак втоми. Гладка шкіра Сальми так і світиться красою і молодістю. Макіяж зірка цього разу зробила досить яскравий, з довгими віями, коричневими тінями, а також рожевими рум'янами. Волосся вона вирівняла, розпустивши його по плечах. З аксесуарів актриса віддала перевагу великим сережкам-кільцям і масі ланцюжків на шиї. До речі, цей тренд підтримують практично всі знаменитості.

"Чорна кепка виглядає чудово на тобі", "Вау", "Ти не міняєшся", "Вічно молода", "Ти прекрасна", "Богиня", "Як можна бути такою красивою", "Прекрасна душею і серцем", - тут же відгукнулися фанати, готові кожну хвилину хвалити свою улюбленицю.

Раніше ми писали, що Сальма показала і зовсім фото без макіяжу, "захистивши" свою природну красу і молодість.

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