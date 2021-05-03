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Жодної зморшки: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила красою на фото крупним планом

Новость на русском → Париж, Понеділок 03 травня 2021 22:32
Жодної зморшки: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила красою на фото крупним планом Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі продовжує викладати в мережу знімки зі своєї останньої фотосесії для глянцю. 56-річна актриса виглядає так молодо, що фанати не можуть повірити очам.

Новий знімок вона запостила кілька годин тому. Актриса позує крупним планом, підкоривши своєю рідкісною красою.

Моніка Беллуччі на новому чорно-білому фото постала в простому светрі, легким макіяжем і укладкою на прямий проділ. Але навіть у такому вигляді її обличчя вразило фоловерів. На ньому немає жодної зморшки, шкіра світиться красою і свіжістю. Моніка дивиться в камеру з легким прищуром і виглядає юною і невинною.

Жодної зморшки: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила красою на фото крупним планомЖодної зморшки: 56-річна Моніка Беллуччі підкорила красою на фото крупним планомМоніка Беллуччі виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Понеділок і час початку робочого дня. Насолоджуйтесь тижнем", - написала екс-дружина Венсана Касселя. Дивно молодий зовнішній вигляд культової італійської Діви звів мережу з розуму:

"Мені подобається, наскільки ти завжди чесна", "Прекрасний ангел", "Чудова", "Така чудова", "Невинність в кращому вигляді", "Привіт, принцеса, у тебе ідеальна статура, ти така сексуальна", - пишуть вони.

До слова, минулого разу Моніка Беллуччі викликала у мережі палкі суперечки. Багато хто вважав, що її надмірно заретушували, і настільки молодий зовнішній вигляд актриси тільки псує враження від зйомки.

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