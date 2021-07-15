Ефектна Астаф'єва виступила проти хейта і критики: "я поруч"

Даша Астаф'єва регулярно балує шанувальників пікантними фотосетами і інтригує натяками про своє особисте життя. Однак під свіжими фото артистка підняла вельми серйозну тему цькування і критики і висловила підтримку всім, хто з цим зіткнувся.

На фото фігуриста красуня відображена в чорному топі без бретелей, а також сірому в смужку костюмі оверсайз - брюках і піджаку. На одному з фото Астаф'єва чуттєво вигнула спину, демонструючи тонку талію.

Даша зазначила, що не раз у своєму житті чула услід судження різних людей і їх поради, що і як їй краще робити.

"У тебе не вийде, ти негарний/слабкий, неформат/відвертий/не талановитий блаблабла. Якби на моїй спині були татуювання слів, які я чула слідом перед найважливішими подіями в своєму житті, "Війну і мир" довелося б рухати в списку одного найдовших творів. Думаю ви знаєте, про що я...", - поділилася зірка.

Даша Астаф'єва похвалилася стильним луком в костюмі оверсайз (фото: instagram.com/da_astafieva)

Артистка висловила підтримку всім, хто зіткнувся з критикою. хейтом або цькуванням і закликала не боятися змін.

"Це "магія людської душонки" (ні в якому разі не душі) брати на себе відповідальність радити там, де тебе не просять, і давати свої судження, часто засновані на особистому, мізерному досвіді в поросячому світі...Поросячому, тому що це свинська доля - вживати помиї і видавати їх, не перетравлюючи. Я пишу це, тому що хочу підтримати тих, хто на шляху великих і важливих змін у своєму або чужому житті. Хто, зустрічаючись з поглядом рідним, вміє зробити краще без слів. Я тут. На краю, звідки стрибнути страшно, але спробувати варто!" - зарядила мотивацією Астаф'єва.

Фолловери дякують Даші за мудрість і натхнення і захоплюються її красою - як тіла, так і душі.