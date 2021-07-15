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Ефектна Астаф'єва виступила проти хейта і критики: "я поруч"

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Четвер 15 липня 2021 16:31
Ефектна Астаф'єва виступила проти хейта і критики: "я поруч" Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Марина Настевич

Даша Астаф'єва регулярно балує шанувальників пікантними фотосетами і інтригує натяками про своє особисте життя. Однак під свіжими фото артистка підняла вельми серйозну тему цькування і критики і висловила підтримку всім, хто з цим зіткнувся.

У своєму Instagram співачка і модель опублікувала ефектні кадри в стильному брючному костюмі і зробила особисте визнання.

На фото фігуриста красуня відображена в чорному топі без бретелей, а також сірому в смужку костюмі оверсайз - брюках і піджаку. На одному з фото Астаф'єва чуттєво вигнула спину, демонструючи тонку талію.

Ефектна Астаф'єва виступила проти хейта і критики: &quot;я поруч&quot;

Даша зазначила, що не раз у своєму житті чула услід судження різних людей і їх поради, що і як їй краще робити.

"У тебе не вийде, ти негарний/слабкий, неформат/відвертий/не талановитий блаблабла. Якби на моїй спині були татуювання слів, які я чула слідом перед найважливішими подіями в своєму житті, "Війну і мир" довелося б рухати в списку одного найдовших творів. Думаю ви знаєте, про що я...", - поділилася зірка.

Ефектна Астаф'єва виступила проти хейта і критики: &quot;я поруч&quot;

Даша Астаф'єва похвалилася стильним луком в костюмі оверсайз (фото: instagram.com/da_astafieva)

Артистка висловила підтримку всім, хто зіткнувся з критикою. хейтом або цькуванням і закликала не боятися змін.

"Це "магія людської душонки" (ні в якому разі не душі) брати на себе відповідальність радити там, де тебе не просять, і давати свої судження, часто засновані на особистому, мізерному досвіді в поросячому світі...Поросячому, тому що це свинська доля - вживати помиї і видавати їх, не перетравлюючи. Я пишу це, тому що хочу підтримати тих, хто на шляху великих і важливих змін у своєму або чужому житті. Хто, зустрічаючись з поглядом рідним, вміє зробити краще без слів. Я тут. На краю, звідки стрибнути страшно, але спробувати варто!" - зарядила мотивацією Астаф'єва.

Фолловери дякують Даші за мудрість і натхнення і захоплюються її красою - як тіла, так і душі.

  • Сильно!
  • Як правильно сказано...
  • Спасибі! Це так вчасно, і так в точку... втім, у Вас, Даш, так завжди! Любові і гармонії
  • Чуттєво
  • Дякую, Даша! До сліз
  • Класна, сексуальна, неординарна, неповторна Даша
  • Це найкрасивіша мотивація, яку я бачила
  • Мудро, спасибі
  • Дякую, Дашуль. Дуже надихаючі слова
  • Даша, прекрасно написано - так і є!!!
  • Які сильні слова
  • Красуня. Дякую за мотивацію і що саме в дану хвилину попався Ваш пост

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва без білизни загадково заговорила про чоловіка поруч.

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Даша Астаф'єва
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