Єфросиніна в мікротопі "пішла у відрив" на очах у шанувальників: "втратила 1,5 кг на all inclusive"
Маша Єфросиніна з сім'єю відпочиває в гостинній Туреччині. Ведуча отримує задоволення від релаксу на морському березі, вигулює літні вбрання і купальники. Шанувальники Маші заздрять її стрункості, а сама ведуча зізнається, що за красивою фігурою ховається величезна робота над собою і... комплекси. Нещодавно Маша розповіла, які етапи пройшла на шляху до прийняття себе і свого тіла.
Вона не соромиться бути щирою у всіх своїх проявах і підтвердженням цьому стало кумедне відео в Instagram знаменитість.
Маша в літньому легкому костюмі, що складається з короткого чорного топа в горошок з рукавами три чверті і вільних штанів, не приховує емоцій і «йде у відрив» біля автомата для гри в аерохокей. Такою ведучу її шанувальники ще не бачили!
"Коли вболівала за Італію…
Коли новий "Іспит" за шість днів подивилося більше півмільйона людей..
Коли втратила 1,5 кг. на "all inclusive"
Коли знайшла в старих шортах двадцятку..
Коли #понедрельник, а тобі по фігу..
Коли скоро додому …
Пишіть, що у вас викликає подібні емоції", - запропонувала Маша під кумедним емоційним відео.
Підписники Маші запропонували свої варіанти для прояву нестримних радісних емоцій, а також прийшли в захват від уміння ведучої бути абсолютно різною і щирою в своїх поривах.
- Шикарна в прояві будь-яких емоцій
- Маша, ви нереальна! Ресурсна і наповнена
- Марійка - красуня! Дуже сміливо
- Так круто, що ви вмієте бути близькою до досконалості вишуканою світською дівою, і при цьому подуркувати ось так з друзями, і ще й виставити це в мережу. Класно!
- Дуже смішно. Маша захоплююся вами нескінченно
- Ти молодий поки можеш таке відпалювати. Молодець, Маша
Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна захопила стрункою фігурою в купальнику.