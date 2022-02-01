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На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

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Вівторок 01 лютого 2022 20:09
На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність Тімоті і Зендая (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ці знаменитості прославилися гучним і ролям ще в дитинстві, але їх дорослі роботи - не менш яскраві! Через занадто часте "миготіння" цих голлівудських зірок на екранах і в соцмережах здається, що ми знаємо їх вже вічність, хоча насправді їм ще немає 30.

Lite зібрав топ-5 знаменитостей, які не сходять з екранів "з пелюшок" і донині.

Дав Камерон

Вона стала зіркою завдяки ролі сестер-близнюків в шоу Лів і Медді на каналі Дісней (шоу, за яке вона отримала премію "Еммі"), а також зіграла Мел у франшизі Діснея "нащадки", в серіалі "Круті дівчата", який зараз припинений.

Крім акторської кар'єри, Дав співає і навіть знялася в бродвейській постановці.

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Кірнан Шипка

Кірнан зіграла Саллі Дрейпер в "божевільних" і зіграла Сабріну Спеллман в "Пригоди Сабріни" - вона навіть повторила цю роль в якості гостя в "Рівердейлі".

В даний час вона працює над кількома проектами, такими як "Сантехніки Білого дому", "Плавання з акулами", "Уайлдфлауер", "Золота клітка" і "Незнайомці з пагорба Арго".

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

Кірнан Шипка (фото: instagram.com/kiernanshipka)

Хлоя Морец

Колись малою вона прокинулася знаменитістю після фільму "Пипець", потім були "Якщо я залишуся", "Керрі", "Впусти мене", "Мати / Андроїд", "Том і Джеррі", "Грета", "Суспірія" і багато інших проектів.

Зараз доросла дівчина не менш знаменита, вона працює над фільмом "Любов - це зброя".

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

Хлоя Морец (фото: instagram.com/chloegmoretz)

Тімоті Шаламе

Тімоті грає з самого дитинства, але роллю, яка прославила його на весь світ, стала робота у фільмі "Назви мене своїм ім'ям" (за який він був номінований на "Оскар").

Також яскраві ролі Тімоті - в проектах: "Дюна", "Леді Берд", "Маленькі жінки", "Не дивись вгору", "Король", "Інтерстеллар".

В даний час він збирається зіграти головну роль в рімейку Віллі Вонки "Вонка", а також у продовженні "Дюни".

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)

Зендая

В даний час вона грає головну роль в серіалі "Ейфорія" і знімалася у фільмах Marvel "Людина-павук", "Найбільший шоумен", "Малкольм і Марі", "Дюна" та інших.

Зендая також є наймолодшою персоною, що отримала премію "Еммі" за кращу жіночу роль в драматичному серіалі за роль в "Ейфорії".

На екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічністьНа екрані з пелюшок: топ-5 акторів, яким немає і 30, але здається, ми знаємо їх вічність

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Раніше стало відомо, що Ріанна вагітна первістком.

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