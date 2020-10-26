Екс-бойфренд Заворотнюк зустрічається з її "копією": 100% схожість (фото)

Вікторія Ворожбит дуже схожа на Анастасію Заворотнюк

Російський актор і продюсер Сергій Жигунов, який у 2006-2008 роках зустрічався з Анастасією Заворотнюк, не так давно розлучився з дружиною заради дівчини по імені Вікторія Ворожбит. Про розлучення він повідомив 26 жовтня у своїй соціальній мережі Instagram. Відносини між діячем культури та журналісткою зав'язалися на початку цього року, проте зважитися на такий серйозний крок продюсер зміг тільки недавно.

Жигунов опублікував фотографію свідоцтва про розірвання шлюбу зі своєю дружиною. При цьому, актор вирішив приховати рік народження своєї колишньої дружини від сторонніх очей.

Сергій Жигунов розлучився з Вірою Новіковою (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Сергій Жигунов і Віра Новікова вперше одружилися у 1980-х роках, проте у 2007 році пара розлучилася через роман артиста з Анастасією Заворотнюк. У 2009 році вони знову возз'єдналися. Тепер знову розлучилися, при чому через "копію" Анастасії Заворотнюк.

Після того як журналісти збудували здогади про роман Сергія Вікторовича з Вікторією Ворожбит, Віктор Суханов (колишній чоловік жінки) вилучив з каналу робочі інтерв'ю та проєкти, створені його дружиною. Самі "закохані" ніяк не коментували чутки, проте у 2020 році в Instagram-акаунтах обох з'явилися схожі фотографії.

Як тільки стало відомо про роман між продюсером і журналісткою, в мережах дівчину відразу прозвали "копією" Заворотнюк. І це не дивно, адже жінки до подиву схожі.

Ворожбит Вікторія (фото: instagram.com/vikavorozhbit)

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Що відомо про стан Анастасії Заворотнюк

Колега актриси Анастасії Заворотнюк по серіалу "Моя прекрасна няня" Вікторія П'єр-Марі в ефірі програми "Засновано на реальних подіях" на телеканалі НТВ розповіла про її стан. За словами П'єр-Марі, Заворотнюк прикута до ліжка, і найважче доводиться її чоловікові.

"Коли людина прикута до ліжка, коли численні походи до лікарів, в палати, клініки, збір грошей, це може вибити з колії будь-яку нормальну здорову людину", — поділилася вона в недавньому інтерв'ю.

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк звернулася до шанувальників вперше за півроку.

Раніше ми писали про те, що говорять лікарі про стан Анастасії Заворотнюк і коли артистка зможе повернутися в кіно.

Також ми розповідали про те, що в Анни Заворотнюк запідозрили коронавірус. Дівчина розповіла про свій стан.