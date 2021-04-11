Екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив свою обраницю: любов мого життя
Екс-"Холостяк", бізнесмен і тренер проекту "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія довго ходив у статусі завидного нареченого. Йому приписували романи з колегою Мариною Боржемською і телеведучою Іванною Онуфрійчук, але жоден з них не підтвердився. І ось, Іраклі якось проговорився, що більше не самотній, а після зважився показати, хто ж підкорив його серце.
На сторінці в Instagram він опублікував фото з довгоногою красунею. Як пише Telegram-канал "Культурна пральня", дівчину звуть Ліза і їй 19 років.
Знімок був зроблений на дні народження стрункою брюнетки, який вона відзначала в Грузії. Ліза одягнена в елегантне маленьке чорне плаття, яке дозволило їй оголити стрункі довгі ніжки, вона зібрала волосся у високу зачіску. Іраклі обійняв кохану за талію і закохано дивиться їй прямо в очі.
"Любов мого життя", - підписав ефектний кадр екс-холостяк.
Іраклі Макацарія познайомив шанувальників з коханою (фото: instagram.com/maqatsa)
На своїй сторінці в соцмережі щаслива обраниця 36-річного бізнесмена також поділилася спільними фото з ним. Пара сидить за столиком в ресторані і променисто посміхається. До речі, одне з романтичних фото Іраклі запостив в розділ "сторіс".
Ліза поділилася щасливими фото із зірковим обранцем (фото: instagram.com/lizachichuaa)
Шанувальники Іраклі щиро пораділи тому, що він, нарешті, знайшов щастя в особистому житті і познайомив їх з другою половинкою. За Макацарію пораділи і його зіркові друзі: Аніта Луценко, Григорій Решетник, Ольга Цибульська, Санта Дімопулос та інші.
Про зміни на особистому фронті заявив і Віталій Козловський. Про обраницю зіркового друга розповіла співачка Аліна Гросу. Вона зазначила, що поруч з артистом гарна дівчина і, схоже, у них все серйозно.