Екс-Nikita висловилася про конфлікт Мейхер і Дімопулос на Танцях з зірками 2020 і розкрила таємниці шоу

DJ NANA поділилася закулісними подробицями шоу "Танці з зірками 2020"

Екс-учасниця гурту Nikita Анастасія Кумейко, а зараз - DJ NANA, два роки тому стала учасницею шоу "Танці з зірками 2018", але з'явилася на головному паркеті не в якості знаменитості, а як партнерка Миколи Тищенка. Пара протрималася в проекті чотири ефіри поспіль, а потім вибула, зате співачка отримала колосальний досвід і ...травми. Тепер же дівчина вирішила розкрити деякі закулісні деталі шоу, а також висловилася про екранний конфлікт Надії Мейхер і Санти Дімопулос – головних фавориток "Танців з зірками 2020".

Анастасія заявила, що не вірить у сутички двох екс-учасниць "ВІА Гри", адже знає, як створюються подібні ситуації в рамках шоу, про що вона розповіла у програмі "Без комплексів" в інтерв'ю для YouTube-каналу Олицкая.

"Я знаю, як що робиться. Як кому що йдеться, коли пишуться інтерв'ю, як налаштовують кожного з учасників, щоб він щось сказав, щоб це прозвучало ось так ось. Я в ці конфлікти не вірю. Танцюйте так, щоб глядач отримав задоволення", - порадила вона.

Анастасія Кумейко розкрила закулісні таємниці "Танців з зірками"

Дівчина вірить у зародження кохання на паркеті, адже через тривалі тренувань до партнера звикаєш.

Вона зазначила, що сама могла б брати участь у проекті в якості зірки, але вирішила вийти на головний паркет країни як танцівниця і партнерка запрошеної знаменитості.

"Це було б занадто легко для мене. Наприклад, як зараз для деяких учасників, які займалися танцями, бальними танцями. Зрозуміло, що ці люди танцюють так, що можна на змагання Blackpool виїхати відразу", - прокоментувала рівень підготовки фавориток проекту Анастасія.

Нагадаємо, що раніше екс-Nikita Анастасія Кумейко висловилася про стосунки з Дашею Астаф'євою.

До речі, Санта Дімопулос зробила особисті зізнання про Танцях з зірками 2020.