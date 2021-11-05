Екс-учасниця епатажних "Пающіх Трусов" вразила ліричною піснею

Liz Gun Lite (фото: Muscreators)

"Eighteen" - це легка ностальгія про безтурботні часи, коли тобі було 18 років. Пісня про перехід в доросле життя, в якому відкривається новий світ та нові можливості, але також й проблеми, які випробовують нашу моральну стійкість.

На початку пісня була зовсім не схожою на баладу, яку можна почути зараз. За стилістикою вона нагадувала гурт Kiss і несла зовсім інший підтекст. Це була "така собі рок-н-рольна тема про вечірки з натяком на секс".

Liz Gun Lite (фото: Muscreators)

Після зміни першого складу гурту у "Eighteen" змінилася мелодія, стиль, аранжування і зміст, при тому, що текст залишився незмінним.

"На жаль, ми дорослішаємо і з різних причин втрачаємо цю енергію і силу, яка у нас була у 18 років. Ця пісня є також меседжем, щоб якомога довше зберігати те відчуття 18-річної людини, скільки б років вам не було", - каже Лізгунова.