Екс-ВІА Гра відверто розповіла про свою боротьбу з серйозним захворюванням

Артистка лікувалася від хвороби з народження і до закінчення школи

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", популярна артистка і ведуча Альона Вінницька відверто розповіла про небезпечну хворобу, від якої страждала з дитинства, і свою багаторічну боротьбу з недугою. Українська співачка зізналася, що майже вся юність проходила за маршрутом "лікарня-санаторій".

Вінницька у програмі "Зірковий шлях" зазначила, що завдяки перенесеним в дитинстві численним медичним процедурам тепер вона хворіє досить рідко.

Артистка розповіла, що народилася вже з хворобою, і пологи у її мами навіть приймали в інфекційному відділенні. Відразу після народження її ізолювали, і перші 1,5 місяці вона залишалася взагалі без матері.

"Є така хвороба - стафілокок. Вона не дуже хороша, і можна сказати - страшна, навіть смертельна в деяких випадках", - говорить Вінницька.

І для Альони перші три роки життя пройшли при важкій формі хворобі, а лікування "озивалося" великою кількістю ускладнень.

Альона Вінницька та Надія Грановська з раннього складу групи "ВІА Гра" (фото: zvezdy.com.ua)

Також екс-"ВІА Гра" розповіла, як у дитячому садку вихователі знаходили "спосіб" її нагодувати: якщо дівчинка не хотіла їсти, то просто запрошували медсестру з медпункту.

"Я так боялася, що мене зараз кудись відведуть до цих людей у білих халатах, що швидко все з'їдала", - згадує зірка.

Повільно, але впевнено, недуга все ж відступала - і повне одужання розтягнулося на довгі роки, а після частих медичних оглядів дівчинку зазвичай відправляли до санаторію.

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

"Такий хворобливий стан тривав десь до закінчення школи, до 11 класу. Звичайно, все менше і менше, але все одно у мене при регулярних оглядах щось знаходили", - розповіла вона.

Зараз артистка і ведуча згадує про це з посмішкою, а такий досвід прищепив Вінницькій шанобливе ставлення до медиків та вдячність.

Раніше Альона Вінницька розповіла, як карантин вплинув на її кар'єру співачки.

Нагадаємо також, що навесні экс-"ВІА Гра" розповіла, що її чоловік заразився на коронавірус.