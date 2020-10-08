Екс-"ВІА Гра" поїхала робити кар'єру в Казахстан після звинувачень у романі з Меладзе

Колишня учасниця культової жіночої групи "ВІА Гра" Еріка Герцег вирушила до Казахстану

Колишня учасниця жіночого колективу "ВІА Гра" Еріка Герцег, яка близько року наробила шуму через нібито роман з Костянтином Меладзе, вирушила до Казахстану для того, щоб побудувати там сольну кар'єру.

Еріка покинула групу як раз у розпал карантину - в травні 2020 року. Тепер вона розповіла в Instagram, що приїхала в Казахстан за своєю великою мрією - почати сольний проект.

"Зараз я оточена прекрасними молодими і талановитими людьми.

Я працюю в місті Алмати з музичним лейблом і скоро ми покажемо вам те, що створювали разом", - написала спекотна блондинка.

Вона пообіцяла скоро показати нову себе, і сказала, що буде робити все щиро і з любов'ю. Еріка подякувала шанувальникам за підтримку.

Еріка Герцег почала сольну кар'єру в Казахстані (відео: instagram.com/erikaherceg)

Своєю чергою фани в коментарях побажали їй удачі і великих творчих звершень.

"Дорога Еріко! Завжди приємно милуватися тобою. Удачі тобі і везіння!";

"Ось це так. Ласкаво просимо в Алмати";

"Я не вірю в те, що відбувається. Це якийсь сон!"

"Успіх Вам забезпечений!"

Нагадаємо, що минулої осені в мережі з'явилася інформація про те, що 56-річний Костянтин Меладзе давно вже закрутив роман з 32-річною співачкою, але приховує ці стосунки через свою дружину Віру Брежнєву.