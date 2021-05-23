Екс-дружина Андре Тана зробила заяву про розлучення і поділ майна: багато в чому винна я

Андре Тан і його дружина, бізнес-леді Аліна Харечко прожили в шлюбі 9 років, пара виховує дочку Софію, у них був спільний бізнес і згуртована сім'я, яка не прагнула до публічної демонстрації свого щастя. Тому новина про розлучення прозвучала як грім серед ясного неба. Так, Аліна висловилася про справжні причини розлучення з модельєром і розповіла, як екс-пара поділила майно.

Про це вона заявила в інтерв'ю Каті Осадчій і програмі " Світське життя ".

За словами Аліни, їх шлюб з Таном розпався через те, що вони багато часу працювали разом і всі їхні розмови в домашній обстановці були про робочі моменти. Пара зуміла побудувати успішний бізнес, але, при цьому, принесла в жертву сімейне щастя.

"Швидше за все, це теж моя помилка як дівчинки, так як я повинна була бути дівчинкою вдома і не говорити так багато про бізнес вдома. Тому я візьму тут 50% відсотків провини на себе і скажу, що багато в чому винна я", - зізнається Харечко.

Екс-дружина дизайнера розповіла, як вони з модельєром поділили майно. Так, за її словами, у Андре залишилося три квартири в центрі Києва на Хрещатику, авто і солідний банківський рахунок.

Аліна Харчеко розповіла про розлучення з екс-чоловіком Андре Таном

"У нього залишився рахунок у банку набагато більше, ніж отримала я. Але я не буду претендувати на це все", - запевнила бізнес-леді.

Аліні після розлучення відійшов приватний будинок, машина. Жінка згодна з таким станом речей, адже "бренд багато в чому розвивався саме завдяки йому, його таланту, його геніальності".

Вона зазначила, що екс-подружжя прийняло рішення розійтися не відразу – якийсь час вони намагалися зберегти шлюб, але це їм не вдалося.