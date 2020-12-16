Екстрим та кохання: Юлія Саніна з чоловіком віддалися почуттям прямо посеред пустелі

Юлія Саніна разом з чоловіком Валом і сином Данею з зимового Києва перемістилася в жаркий Єгипет – співачка відпочиває від напруженого суперфіналу і виснажливих репетицій "Танців з зірками 2020" і тепер адреналін у неї виробляється не від хвилювань на паркеті, а від екстремальних активностей! Зіркова сім'я вирішила відправитися підкорювати пустелю на сафарі-баггах і відобразила цей момент на камеру.

Юлія, Вал і Даня грунтовно підготувалися до зустрічі з піщаними браханами – вони одягли спеціальні шоломи і хустки-"арафатки", що закривають відкриті частини обличчя від піску та пилу.

"Раніше від однієї думки про активні екскурсії з дитиною у мене починав сіпатися око. Змінний одяг, їжа, щось смачненьке в дорогу, планшет з мультиками, іграшки, на випадок, якщо йому стане нудно, денний сон за розкладом... Я так мріяла показати дитині все те, що мені подобається. Коли ж йому стане це цікаво?! І ось! Ура!!! Мій улюблений 5-річка, нарешті, стало легше і тобі стало цікаво! Як же багато чудесного є в цьому світі", - емоційно підписала Юлія фото з Данею.

Юлія Саніна з чоловіком вперше показали сину пустелю (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Аристка зробила окремий романический фотосет з чоловіком Валом. Пара прямо в шоломах і хустках цілується на камеру на тлі безкрайніх пісків.

Юлія Саніна з чоловіком Валом показала "карантинний" поцілунок (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Поцілунок за всіма правилами карантину", - резонно зауважила одна з підписниць співачки, на що та відреагувала усміхненими емоджи. Інші шанувальники The HARDKISS також не втрималися від компліментів і коментарів.

Неймовірні

Красиві

Екстрим і кохання

Клас! Ви такі кайфові

Як круто

Які ж ви круті!

Приклад багатьом

Добре потрудилися. Добре відпочиваємо!

Супер відпочинок, у вашому стилі

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна приголомшила ексклюзивом з партнером Санти Дімопулос на "Танцях з зірками 2020".