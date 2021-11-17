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Ель Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актриси

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Середа 17 листопада 2021 16:32
Ель Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актриси Ель Фаннінг (фото: instagram.com/ellefanning)
Автор: Ольга Турчанікова

Днями в Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премій InStyle Awards. Звання "Ікона року" отримала актриса Мелісса МакКарті, приз у номінації The Original забрала гімнастка Симона Байлз. Майкл Корс став "Кращим дизайнером", а титул "Голос стилю" відправився до стиліста Джейсона Болдена.

Подія стала однією з найяскравіших за останні місяці - тут зібралася маса зірок першої величини. Сінді Кроуфорд з дочкою Кайєю Гербер, Різ Уізерспун, Кейт Хадсон, Міранда Керр та багато інших. Зрозуміло, - у вишуканих і розкішних сукнях.

Але найбільш провокаційним луком вечора, без сумніву, порадувала 23-річна актриса Ель Фаннінг. Він цілком може претендувати на звання найсексуальнішого і найбільш оригінального на червоних доріжках різних світських подій за останній час.

Ель Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актрисиЕль Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актрисиЕль Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актриси

Ель Фаннінг на InStyle Awards (фото: instagram.com/ellefanning)

Елль була одягнена в довгу облягаючу чорну спідницю, а також топ у вигляді двох ланок величезного золотого ланцюга з діамантами, одягнутий на голе тіло. Образ доповнили широкі золоті каблучки на всіх пальцях, яскравий макіяж з червоними гуами і випрямлені до гладкого блиску волосся.

До слова, носити провокаційні вбрання на світських подіях давно стало звичкою у юної красуні. Так, раніше на прем'єрі "Дому Gucci" вона з'явилася в прозорій сукні зі шлейфом, яка також наробило галасу в мережі.

Ель Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актрисиЕль Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актриси

Ель Фаннінг на прем'єрі "Дому Gucci" (фото: instagram.com/ellefanning)

Independent Spirit Awards - ще один приклад, коли Енн стала найбільш спокусливою зіркою премії. Причому її плаття було досить закритим, але завдяки деталям вміло підкреслило достоїнства фігури і природну сексуальність дівчини.

Ель Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актрисиЕль Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актрисиЕль Фаннінг - найбільш спокуслива зірка червоних доріжок: топ-3 відвертих вбрання актрисиЕль Фаннінг на Independent Spirit Awards (фото: instagram.com/ellefanning)

Дивитися яскраві образи знаменитостей на прем'єрі "Будинок Gucci" в Нью-Йорку.

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