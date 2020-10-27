EL Кравчук розкрив секрет своєї молодості: називається це зебрафінч

EL Кравчук розповів, як йому вдається тримати себе у фантастичній фізичній формі

Співак EL Кравчук (Андрій Остапенко-Кравчук) не жаліє себе, коли справа стосується фізичних вправ, а заспокоює нервову систему медитацією.

Як же популярному артисту і "солдату кохання" вдається тримати себе у формі й залишатися завжди молодим незважаючи на свій солідний вік (співаку нині 43 роки)? Все просто, насправді.

"По-перше, це хореографія, коли ти маєчку викручуєш просто, у тебе літр води виливається з неї", - говорить Кравчук у інтерв'ю "Зірковому шляху" на каналі "Україна".

Цікаво, що свого часу український поп-ідол 90-х вчився медитації у американського режисера Девіда Лінча, там був ще Олег Скрипка.

"Дивовижна зустріч у нас була. Ми вчилися трансцендентальній медитації. Вона відкрила творчий потенціал, і я продовжую цим займатися. Десь хвилин 20 перед сном або вдень, або перед зйомкою, або перед концертом. У мене завжди якийсь ненормальний сон був. І мені порадив один лікар, що є такі пташки. Якщо ти їх поставиш поряд з ліжком, і тільки почнеш якесь ворушіння, тоді вони будуть щебетати і тебе акуратно будити. Називається це зебрафінч. Пташки такі", - ділиться Андрій.

Таке враження, що він не старіє (фото: instagram.com/el_kravchuk_official)

Та є речі, перед якими співак не може встояти.

"Я кавоман, можна так сказати. Я полюбив каву на Кубі. Потрібно пити 1-2 чашечки. Але я можу інколи і 5, чесно", - зізнався він.

EL Кравчук завжди виглядає молодим (фото: instagram.com/el_kravchuk_official)

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