Еллерт відреагував на чутки про розставання з Мішиною: красномовні кадри

Деякий час тому шанувальники Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта запідозрили, що пара розлучилася . Закохані перестали ділитися спільними фотографіями і не показували один одного в сторіз, більш того - актриса відписалася в Instagram від обранця. Весь цей час ті зберігали мовчання на цю тему, проте нарешті Олександр оригінальним чином відреагував на чутки про розрив.

У своїх Instagram -сторіз сценарист "Кварталу 95" опублікував відео, де показав Ксенію Мішину в ліжку і назвав її "коханою".

У жартівливому ролику гуморист зняв актрису, яка тільки що прокинулася. Вона лежить в ліжку і тре очі. Еллерт же підніс до обличчя Ксенії ложку з ікрою і звернувся до неї.

"Кохана, дивись, яку ікру я буду їсти", - сказав він, дівчина ж весело сміється у відповідь.

Таким чином можна зробити висновок, що закохані все ще разом і у них все добре.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт відповіли на чутки про розставання (відео: Youtube)

Відзначимо, що раніше Мішина відписалася від аккаунта Еллерта в Instagram, проте тепер вона знову підписалася на нього. При цьому спільні фото, які Ксенія видалила зі своєї стрічки, вона так і не відновила.

Нагадаємо, що пара познайомилася на зйомках шоу "Холостячка", де Ксенія була головною героїнею. Після закінчення шоу вони зізналися, що вже якийсь час живуть разом. Діти знаменитостей від попередніх відносин також відмінно порозумілися один з одним.