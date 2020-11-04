Друзі, шампанське та подарунки: Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над Джонні Деппом
Дівчина не може натішитися
На днях нарешті прийшли до завершення судові розборки між Джонні Деппом та виданням The Sun, що популярний актор притягнув відповідальності за наклеп. У статті вони назвали Деппа чоловіком, який бив свою дружину, що він категорично спростовував. Тим не менш, виданню вдалося довести, що правда на боці екс-дружини.
Дівчина весело відзначила свою перемогу (фото: http://amberheard.org)
Джонні Деппа визнали винним у домашньому насильстві, і Ембер Херд вирішила відзначити свою перемогу з розмахом. 34-річна актриса влаштувала вечірку для близьких і друзів у себе вдома. Подробиці цієї зустрічі поки не відомі, але фото, зроблені після неї, говорять про те, що Херд провела її бурхливо. Тут були всі атрибути веселого торжества: повітряні кулі, квіти і навіть величезна надувна пляшка шампанського.
На фото, зроблених поруч з будинком актриси, Ембер зворушливо обіймається з рідними. Також зірка йде по вулиці, широко посміхаючись і не ховаючись від фотографів, а навіть навпаки – на одному фото вона весело махає рукою, не звертаючи уваги на папараці і дивлячись прямо в камеру. В руках вона тримала подарунки, які, по всьому, їй подарували друзі на честь такої події.
До речі, вбиратися на вечірку вона не стала. Херд була в простій білій майці, надягнутый на голе тіло, а також зелених штанях. Волосся вона підняла і зафіксувала за допомогою хустки.
Нагадаємо, тепер карьера Джонні Деппа під серйозною загрозою.