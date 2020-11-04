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Друзі, шампанське та подарунки: Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над Джонні Деппом

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 17:33
Друзі, шампанське та подарунки: Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над Джонні Деппом Ембер Херд (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: Lite

Дівчина не може натішитися

На днях нарешті прийшли до завершення судові розборки між Джонні Деппом та виданням The Sun, що популярний актор притягнув відповідальності за наклеп. У статті вони назвали Деппа чоловіком, який бив свою дружину, що він категорично спростовував. Тим не менш, виданню вдалося довести, що правда на боці екс-дружини.

Друзі, шампанське та подарунки: Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над Джонні ДеппомДрузі, шампанське та подарунки: Ембер Херд з розмахом відзначила перемогу над Джонні ДеппомДівчина весело відзначила свою перемогу (фото: http://amberheard.org)

Джонні Деппа визнали винним у домашньому насильстві, і Ембер Херд вирішила відзначити свою перемогу з розмахом. 34-річна актриса влаштувала вечірку для близьких і друзів у себе вдома. Подробиці цієї зустрічі поки не відомі, але фото, зроблені після неї, говорять про те, що Херд провела її бурхливо. Тут були всі атрибути веселого торжества: повітряні кулі, квіти і навіть величезна надувна пляшка шампанського.

На фото, зроблених поруч з будинком актриси, Ембер зворушливо обіймається з рідними. Також зірка йде по вулиці, широко посміхаючись і не ховаючись від фотографів, а навіть навпаки – на одному фото вона весело махає рукою, не звертаючи уваги на папараці і дивлячись прямо в камеру. В руках вона тримала подарунки, які, по всьому, їй подарували друзі на честь такої події.

До речі, вбиратися на вечірку вона не стала. Херд була в простій білій майці, надягнутый на голе тіло, а також зелених штанях. Волосся вона підняла і зафіксувала за допомогою хустки.

Нагадаємо, тепер карьера Джонні Деппа під серйозною загрозою.

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