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Далі ще буде: Катерина Репяхова відреагувала на слова екс-дружини Павліка на тлі квартирного скандалу

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Вівторок 19 жовтня 2021 16:12
Далі ще буде: Катерина Репяхова відреагувала на слова екс-дружини Павліка на тлі квартирного скандалу Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Віктор Павлік, його нинішня дружина Катерна Репяхова і колишня дружина і мати покійного сина Павла, Лариса Созаєва опинилися в епіцентрі неприємної історії. Скандал спалахнув навколо квартири, де живе екс-дружина після того, як жінка публічно заявила – колишній чоловік хоче виселити її. Тоді нинішня супутниця життя артиста відповіла його колишній дружині і записала відео, де розповіла про стан співака на момент їх знкомства, запевнивши, що не відводила Павліка з сім'ї. Але конфлікт в мережі себе не вичерпав.

Так, на особистій сторінці в Facebook Лариса навела текст, взятий на просторах Інтернету, в якому йдеться про сильних жінок.

Так, за словами автора, бути сильною – це не особистий жіночий вибір, а вимушене рішення невластиве жіночій природі, наслідок наявності поруч слабкого або безвідповідального чоловіка або взагалі його відсутність. У тексті говориться, що жіноча сила – не більше, ніж спроба адаптуватися до агресивного зовнішнього світу, не більше, ніж маска. Але насправді все, що їй потрібно – міцне надійне мужчкое плече і точка опори.

Нинішня дружина Павліка відреагувала на пост своєї попередниці в сторіс Instagram. Вона прокоментувала текст на сторінці Созаєвої.

"Судячи з цього посту, висновків 0. Далі ще буде", - коротко написала Катерина.

Далі ще буде: Катерина Репяхова відреагувала на слова екс-дружини Павліка на тлі квартирного скандалу

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також вона повідомила, що вирішила підтримати чоловіка і опублікувала відеонарізку зі знакових моментів їх спільного життя. Катерина показала фото з чловіком і залишила пдпісь: "Просто хочу нагадати, що дуже сильно тебе люблю. За 6 років з нами стільки сталося, як за 20".

Далі ще буде: Катерина Репяхова відреагувала на слова екс-дружини Павліка на тлі квартирного скандалу

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова виявила своє ставлення до допомоги Віктора Павліка колишній родині.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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