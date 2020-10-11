Такою я ще не була: Санта Дімопулос розповіла про метаморфози на Танцях з зірками 2020

Санта розповіла про зміни, які з нею сталися за час участі у шоу

Санта Дімопулос впевнено йде до перемоги на шоу "Танці з зірками 2020". Вона не боїться виснажливих тренувань, професійних травм та інших жертв, які доводиться приносити заради недільного виступу на головному майданчику країни. За грацією, легкістю і невимушеністю стоїть колосальна праця, про яку артистка відкрито розповідає шанувальникам в Instagram.

Мудра дівчина намагається у всьому шукати позитивні сторони і не дає собі розслабитися. Так, Санта розповіла про те, які внутрішні зміни відбулися з нею за час участі у шоу.

"Тиждень, під час якого я ледь встигала дихати, день бабака, який тривав не 24 години, а 6 днів, 7-й – найважливіший", - підвела підсумки артистка.



⠀Санта розкрила в собі нові грані під час участі в "Танцях з зірками 2020" (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вона порівняла своє нинішню життя з одним нескінченним тренуванням і зізналася, що в цей період часто губиться і не встигає за плином часу.

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"Розтяжка, правильне дихання, куди йде рука, куди нога... Куди я йду?! Я йду назустріч новій собі. Такій зібраній, що віддає всі сили процесу і захопленої тим, що я роблю, – я ще не була. "Танці..." відкривають мені нову мене, нові межі моїх власних можливостей, про яких я навіть не підозрювала. Ці межі зсуваються від ефіру до ефіру: щонеділі мені здається, що нічого не вийде, але в підсумку виходить краще, ніж очікувала. А на наступний ефір я знову ставлю планку трохи вище. Чи вийде цього разу? Чи зможу? Це нова Санта, з якою я тільки знайомлюся", - зізналася знаменитість.

Нагадаємо, що раніше екс-Nikita DJ NANA розповіла, що думає про конфлікт Надії Мейхер та Санти Дімопулос на шоу "Танці з зірками 2020".