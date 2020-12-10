Ще більш гаряча: вагітна Емілі Ратаковскі захопила тілом на голому фото з душу

Емілі Ратаковскі, яка зараз готується вперше стати матір'ю, а тому не так часто робить пости, вирішила довести, що виглядає все так само розкішно. Модель опублікувала у своєму блозі відверте фото з власного душа, на якому постала повністю голою. Вона робить селфі в запітнілому дзеркалі, прикривши груди рукою. Розкішне тіло Емілі з помітно більш кругленьким животиком викликало фурор в мережі.

Емілі на новому фото (фото: instagram.com/emrata)

"Життя", "Вогонь", "Це причина, з якій я посміхаюся", "Це любов", "О Боже, це чудово", "Ем, ти просто королева", "Прекрасна", "Гаряча мала", "Чудова", "Клас", "Ти стала ще більш привабливою", - не можуть стримати захвату фанати гарячої моделі і бізнесвумен.

Модель стала рідше радувати фанатів постами (фото: instagram.com/emrata)

Напередодні Ратаковскі порадувала ще одним постом, де з'явилася у відвертому купальнику, який відмінно підкреслив досконалі груди дівчини. Пляжний образ доповнили золотий чокер, ланцюжок з підвісками, а також великі сережки. Емілі позує практично без макіяжу, з простою укладкою, і виглядає просто і мило. Під цим фото вона повідомила, що вже на 6-му місяці вагітності.

Раніше Емілі Ратаковскі демонструвала свою фігуру в облягаючому платті.