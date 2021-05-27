Ще красивіше: 55-річна Сінді Кроуфорд підкорила стрункою фігурою

Сінді Кроуфорд славиться своєю нев'янучою красою. 55-річна виглядає, як і раніше, дуже молодо і не соромиться демонструвати розкішне тіло у відвертих зйомках .

Не менш часто показує вона і кадри зі звичайного життя. Нове фото зірка присвятила обновці в гардеробі, а також своїй стрункій фігурі.

"Ранок в Майамі в колекції, натхненній Майамі, від мого друга @ecortazar для @desigual", - написала супермодель 90-х. Вона позує на ганку свого будинку на тлі океану, примірявши сукню зі згаданої вище колекції.

Сінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Біле плаття з абстрактним малюнком довжини міді зробило образ Сінді легким і жіночним. А фасон в білизняному стилі надав луку грайливу і спокусливу нотку.

"Прекрасна", "Дивовижна", "Вау", "Прекрасне плаття", "Що за плаття? Де його взяти? Не дивіться на дизайнерських сайтах", "Ти просто вогонь", "Чудова", "Позачасова краса", "Ух, яка чуттєва картина, наповнена справжньою жіночністю і неймовірною пристрастю", "Солодка", "Мила", - захоплюється мережа.