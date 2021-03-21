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Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 15:14
Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Василиса Фролова нещодавно виписалася з пологового будинку і насолоджується своєю новою роллю мами. Телеведуча показала милі фото з першої прогулянки з синочком Родіоном, який з'явився на світ 7 березня.

Відповідними знімками зоряна мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фролова вирушила на прогулянку з синочком по набережній Дніпра. Дитина спокійно спала у колясці, поки мама дихала повітрям і милувалася своїм малюком. Зазначимо, що Василиса одягла на променад блакитні джинси, білі кросівки і світло-коричневе пальто, а волосся залишила розпущеним.

З її обличчя не сходила щаслива посмішка - видно, що зірка насолоджується материнством.

Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим синомЩе гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином

"Перша прогулянка Родіона", - прокоментувала кадри ведуча.

Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим синомЩе гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином

Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином Родіоном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловери вітають Василису з першою прогулянкою і відзначають, що вона стала виглядати після пологів ще красивіше.

  • Василиса. Як я рада за тебе/вас!
  • Вітаю. Пам'ятаю це почуття першого катання
  • Будьте здоровенькими,щасливими,гарними!!!!!
  • Ще кращою стала, хоча це практично неможливо, але це так! Ви просто реклама материнства!
  • Яка краса!
  • Щастя! Так просто!
  • Василиса, Ви такі милі!!! ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я ВАМ І ВАШІЙ РОДИНІ
  • найгарніша мама
  • Цей погляд щасливої мами. чари
  • Яке щастя
  • Ти красуня! У мене все
  • Ви дуже гарна, бажаю здоров'я мамі і малюку!
  • Бути матусею Вам дуже до лиця. Здоров'я і терпіння. Все найцікавіше ще попереду

Нагадаємо, раніше Василиса Фролова розчулила ніжним фото з новонародженим сином і розповіла про перші дні материнства.

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