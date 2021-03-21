Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином
Василиса Фролова нещодавно виписалася з пологового будинку і насолоджується своєю новою роллю мами. Телеведуча показала милі фото з першої прогулянки з синочком Родіоном, який з'явився на світ 7 березня.
Відповідними знімками зоряна мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фролова вирушила на прогулянку з синочком по набережній Дніпра. Дитина спокійно спала у колясці, поки мама дихала повітрям і милувалася своїм малюком. Зазначимо, що Василиса одягла на променад блакитні джинси, білі кросівки і світло-коричневе пальто, а волосся залишила розпущеним.
З її обличчя не сходила щаслива посмішка - видно, що зірка насолоджується материнством.
"Перша прогулянка Родіона", - прокоментувала кадри ведуча.
Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином Родіоном (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Фолловери вітають Василису з першою прогулянкою і відзначають, що вона стала виглядати після пологів ще красивіше.
- Василиса. Як я рада за тебе/вас!
- Вітаю. Пам'ятаю це почуття першого катання
- Будьте здоровенькими,щасливими,гарними!!!!!
- Ще кращою стала, хоча це практично неможливо, але це так! Ви просто реклама материнства!
- Яка краса!
- Щастя! Так просто!
- Василиса, Ви такі милі!!! ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я ВАМ І ВАШІЙ РОДИНІ
- найгарніша мама
- Цей погляд щасливої мами. чари
- Яке щастя
- Ти красуня! У мене все
- Ви дуже гарна, бажаю здоров'я мамі і малюку!
- Бути матусею Вам дуже до лиця. Здоров'я і терпіння. Все найцікавіше ще попереду
Нагадаємо, раніше Василиса Фролова розчулила ніжним фото з новонародженим сином і розповіла про перші дні материнства.