Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином

Василиса Фролова нещодавно виписалася з пологового будинку і насолоджується своєю новою роллю мами. Телеведуча показала милі фото з першої прогулянки з синочком Родіоном, який з'явився на світ 7 березня.

Відповідними знімками зоряна мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фролова вирушила на прогулянку з синочком по набережній Дніпра. Дитина спокійно спала у колясці, поки мама дихала повітрям і милувалася своїм малюком. Зазначимо, що Василиса одягла на променад блакитні джинси, білі кросівки і світло-коричневе пальто, а волосся залишила розпущеним.

З її обличчя не сходила щаслива посмішка - видно, що зірка насолоджується материнством.

"Перша прогулянка Родіона", - прокоментувала кадри ведуча.

Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином Родіоном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловери вітають Василису з першою прогулянкою і відзначають, що вона стала виглядати після пологів ще красивіше.