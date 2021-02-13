Хто ще не купив: Наталя Могилевська назвала топ-10 подарунків на День святого Валентина

Наталя Могилевська не розкриває, чи зайняте її серце. Але своїх фанатів вона точно і любить і допомагає їм, як може. Так, в честь наступаючого Дня святого Валентина вона прийшла на допомогу всім, хто ще не встиг купити подарунок коханій людині.

"Найромантичніший день вже скоро - і я б на вашому місці не втрачала можливість ще раз сказати дорогій людині про кохання. Ось тут топ-10 подарунків на 14 лютого, які полегшать ваше життя", - написала Наталя під зворушливим знімком - співачка тримає в руках серце, зроблене з снігу.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

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