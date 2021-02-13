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Хто ще не купив: Наталя Могилевська назвала топ-10 подарунків на День святого Валентина

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 17:17
Хто ще не купив: Наталя Могилевська назвала топ-10 подарунків на День святого Валентина Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталя Могилевська не розкриває, чи зайняте її серце. Але своїх фанатів вона точно і любить і допомагає їм, як може. Так, в честь наступаючого Дня святого Валентина вона прийшла на допомогу всім, хто ще не встиг купити подарунок коханій людині.

Вона назвала свій топ подарунків в одному з постів в Instagram.

"Найромантичніший день вже скоро - і я б на вашому місці не втрачала можливість ще раз сказати дорогій людині про кохання. Ось тут топ-10 подарунків на 14 лютого, які полегшать ваше життя", - написала Наталя під зворушливим знімком - співачка тримає в руках серце, зроблене з снігу.

Хто ще не купив: Наталя Могилевська назвала топ-10 подарунків на День святого Валентина

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

1. Мімімішні м'які іграшки
2. Уроки романтичного танго, спекотної румби або запальні латиноамериканські танці
3. Незвичайні солодощі і тортики
4. Урок масажу для двох
5. Прикраси
6. SPA вечір для двох
7. Преміальні парні халати
8. Політ на літаку над Дніпром
9. Косметика
10. Прикраса

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська здивувала всіх, заговоривши про любов до колишнього - мабуть, діє ретроградний Меркурій.

Також співачка зізналася, що ненавидить їсти вранці: її рятує таке просте, але в той же час ситне блюдо. Рецепт ідеального корисного сніданку.

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