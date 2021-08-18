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Все ще кохає? Алекс Родрігес публічно захопився Дженніфер Лопес

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США, Середа 18 серпня 2021 18:25
Все ще кохає? Алекс Родрігес публічно захопився Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/arod)
Автор: RBC.UA

Днями співачка і актриса Дженніфер Лопес здивувала фанатів, відписавшись від екс-нареченого Алекса Родрігеса в Instagram і видаливши всі спільні фото з ним. Але, виявилося, сам бейсболіст на колишню кохану не в образі.

Днями він висловився про роман з Лопес і розповів, чого у неї навчився.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розійшлися в квітні цього року. З чуток, причиною була невірність Алекса, який нібито закрутив інтернет-роман з учасницею популярного в Америці шоу. До цього пара чотири роки демонструвала світу щирі почуття і збиралася зв'язати себе узами шлюбу. Тепер Лопес щаслива в нових відносинах, а Алекса поки тільки кілька разів помічали в компанії невідомої блондинки. Але про свої колишні стосунки від згадує з теплотою.

"У мене були п'ять років неймовірного життя і партнерства. Ми з моїми дітьми багато чого навчилися, - сказав він і додав. - Ми так вдячні за останні п'ять років. І тепер нам потрібно зробити наступні п'ять років краще завдяки вивченим урокам. Зараз я прекрасно себе почуваю. Я так вдячний Богу за те, де я зараз. І я дивлюся в майбутнє. В основному, щоб спостерігати, як мої дівчата продовжують розвиватися".

Все ще кохає? Алекс Родрігес публічно захопився Дженніфер ЛопесВсе ще кохає? Алекс Родрігес публічно захопився Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес і Алекс Родрігес були чудовою парою (фото: instagram.com/arod)

Раніше ми писали, як проводять час на відпочинку Бен Аффлек і Дженніфер Лопес.

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