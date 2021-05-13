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Ще стрункіша: Емілі Ратаковскі показала витончену фігуру у відвертому вбранні

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США, Четвер 13 травня 2021 21:28
Ще стрункіша: Емілі Ратаковскі показала витончену фігуру у відвертому вбранні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Після пологів Емілі Ратаковскі повернулася в свою звичну форму в рекордні терміни. Вже через місяць вона стала викладати в мережу гарячі фото зі сталевим пресом і тонкою талією.

А потім повернулася до спокусливих речей, які одягає навіть на прогулянки. Більшість з них можна побачити в блозі красуні.

Емілі Ратаковскі перед виходом з дому зробила пару селфі, які запостила в сторіз свого блогу. Гаряча матуся вибрала незвичайний і стильний образ: класичний брючний костюм, а під ним - крихітний топ, який оголив живіт дівчини. Взуття вона вибрала спортивне, що зробило лук менш строгим.

Ще стрункіша: Емілі Ратаковскі показала витончену фігуру у відвертому вбранніЩе стрункіша: Емілі Ратаковскі показала витончену фігуру у відвертому вбранніЕмілі Ратаковскі знову струнка (фото: instagram.com/emrata)

Доповнили образ золотисті сережки у вигляді ланцюгів, а також кілька підвісок. Макіяж молода мама виконала в натуральних тонах, підкресливши свою природну красу. А волосся вклала на прямий проділ.

На жаль, фанати не змогли залишити свої коментарі під такими спекотними селфі. Зазвичай вони із задоволенням висловлюють свої думки спокусливій матусі. Наприклад, як на одному з останніх постів, де Емілі позує в трендових джинсах з милим принтом.

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