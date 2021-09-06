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Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на "Танцях з зірками 2021"

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Понеділок 06 вересня 2021 14:38
Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на "Танцях з зірками 2021" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвія Агаркова

Джамала в неділю, 5 вересня, вперше вийшла на паркет найтанцювальнішого шоу країни і в першому прямому ефірі "Танців з зірками 2021" постала в образі ... Мати Харі! Співачка довго не наважувалася прийняти запрошення для участі в проеті, до того ж, її відмовляли рідні – батьки і чоловік. Але артистка знайшла вихід із ситуації і твердо має намір довести собі і глядачам – вона зможе підкорити паркет легендарного шоу.

На особистій сторінці в Instagram Джамала показала відео свого витуплення і поділилася першими враженнями.

"Танець, де за дві хвилини відбувався мій дебют на паркеті, перший вальс, перше соло, перша постановка, історія, яку я прожила ... і навіть померла в кінці. Хочу сказати, що вражена рівнем шоу, конкурсу, надзвичайним професіоналізмом мого партнера – він справжній чемпіон чемпіонів", - похвалила вона свого зіркового наставника Антона Нестерко.

Також Джамала вирішила показати закулісні ексклюзивні кадри підготовки та репетиції номера.

"Ось він, мій перший дотик до танцювального майданчика", - підписала вона кадри "прогону" номера на головному паркеті країни.

Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на &quot;Танцях з зірками 2021&quot;

Джамала поділилася враженнями від репетиції (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також артисткм поділилася фрагментом, де репетирує своє соло Мати Харі. Деякі рухи давалися зірці просто і невимушено, а ось "укласти емоції" виявилося найскладнішим для неї.

Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на &quot;Танцях з зірками 2021&quot;

Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на &quot;Танцях з зірками 2021&quot;

Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на &quot;Танцях з зірками 2021&quot;

Джамала показала, як репетирувала номер для першого ефіру (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Ну і підтримки, я вам скажу, ще те завдання", - зізналася Джамала. Після репетиції співачка з парнером в гримерці розбирали все до дрібниць і вносили корекктиви в номер, щоб в першому прямому ефірі вразити глядачів і суддів своїм шпигунським вальсом.

Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на &quot;Танцях з зірками 2021&quot;Ще те завдання: Джамала чесно висловилася про труднощі на &quot;Танцях з зірками 2021&quot;

Джамала відповідально підійшла до підготовки першого номера на "Танцях з зірками 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У підсумку, Джамала і Антон розділили третє місце з Іваном Люленєвим і Яною Цибульською – у обох пар бал від суддів склав 19.

До слова, ще один учасник "Танців з зірками 2021" Mеlovin влаштував справжню провокацію у першому ефірі проекту.

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