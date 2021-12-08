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Ще й випхаю: Ніна Матвієнко зробила зізнання про переїзд дочки з зятем

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Середа 08 грудня 2021 09:36
Ще й випхаю: Ніна Матвієнко зробила зізнання про переїзд дочки з зятем Тоня Матвієнко з мамою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Марина Настевич

Народна артистка України Ніна Матвієнко зізналася, що дуже чекає, коли її дочка Тоня разом зі своїм чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном, і 5-річною донькою з'їдуть від неї.

Нещодавно молоде сімейство придбали власну квартиру, але поки що вони все ще живуть з Ніною в її будинку під Києвом.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Матвієнко зазначила, що її будинок затісний для такої кількості людей.

Саме тому вона чекає переїзду Тоні і Арсена в своє житло.

"Я так цього чекаю. З великим задоволенням, ще й ось так випхаю", - зі сміхом сказала Ніна Митрофанівна.

При цьому вона підкреслила, що це лише тому, що їй шкода молодих.

"В одній кімнаті туляться, костюми ... це важко для них. Кухня - всі штовхаємося, нас багато в будинку. А там чотири кімнати, уявляєте? Буде своя кімната для костюмів, і для життя", - зазначила Матвієнко.

Ще й випхаю: Ніна Матвієнко зробила зізнання про переїзд дочки з зятем

Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном живуть у її мами Ніни (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Тим часом Тоня Матвієнко розповіла, що в нову квартиру вони переїдуть нескоро. Квартиру подружжя придбало в новобудові, яка ще будується.

"Там така ситуація. Це новобудова і вона ще добудовується, документи вони нам ще не віддали офіційно. Це дуже затяжний процес виявився. Обіцяли одне, потім інше. Ми сподіваємося, щоб це взагалі сталося", - поділилася співачка.

Нагадаємо, раніше 74-річна Ніна Матвієнко шокувала новиною, що розійшлася з чоловіком після 40 років подружнього життя. Правда, пізніше артистка заявила, що розлучатися з чоловіком не буде:

Зараз чоловік Матвієнко, художник Петро Гончар живе окремо - на дачі. За словами Ніни, він має намір повернутися до неї, коли з їхнього будинку з'їде дочка Тоня зі своєю сім'єю. "Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його дім", - розповіла співачка про рішення чоловіка.

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