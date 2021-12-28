Ешлі Грем – королева "чесних" фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі
34-річна американська plus-size-модель Ешлі Грем зараз на останніх термінах вагітності. Незабаром у них з чоловіком, фотографом Джастіном Ервіном, народяться близнюки. І напередодні знаменної події майбутня тричі мама часу не втрачає.
Ешлі знялася оголеною для відомого дуету фешн-фотографів Луїджу Мурену і Янго Хензі. Фото і відео вона виклала в свій блог Instagram.
Грем постала повністю голою, на парі знімків прикрившись напівпрозорим покривалом. На одному фото її живіт прикрашає милий малюнок: два немовляти в позі ембріонів.
Як сама модель, знаменита своєю тягою до відвертих фотосесій, так і її фанати залишилися в захваті. Втім, навіть невідфотошоплені фото красуні викликають інтерес публіки.
Ешлі ніколи не прагнула приховати недоліки, а навпаки – показує фото з целюлітом, розтяжками, пігментними плямами і складочками на боках і животі, не ретушуючи. За таке правдиве висвітлення далеко не завжди гламурного материнства і любов до свого тіла фанати просто обожнюють Грем. Пропонуємо згадати найбільш провокаційні фото Ешлі.
Ешлі Грем любить провокаційні фото (фото: instagram.com/ashleygraham)
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