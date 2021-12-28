ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ешлі Грем – королева "чесних" фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 20:20
Ешлі Грем – королева "чесних" фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

34-річна американська plus-size-модель Ешлі Грем зараз на останніх термінах вагітності. Незабаром у них з чоловіком, фотографом Джастіном Ервіном, народяться близнюки. І напередодні знаменної події майбутня тричі мама часу не втрачає.

Ешлі знялася оголеною для відомого дуету фешн-фотографів Луїджу Мурену і Янго Хензі. Фото і відео вона виклала в свій блог Instagram.

Грем постала повністю голою, на парі знімків прикрившись напівпрозорим покривалом. На одному фото її живіт прикрашає милий малюнок: два немовляти в позі ембріонів.

Як сама модель, знаменита своєю тягою до відвертих фотосесій, так і її фанати залишилися в захваті. Втім, навіть невідфотошоплені фото красуні викликають інтерес публіки.

Ешлі ніколи не прагнула приховати недоліки, а навпаки – показує фото з целюлітом, розтяжками, пігментними плямами і складочками на боках і животі, не ретушуючи. За таке правдиве висвітлення далеко не завжди гламурного материнства і любов до свого тіла фанати просто обожнюють Грем. Пропонуємо згадати найбільш провокаційні фото Ешлі.

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделіЕшлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделіЕшлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделіЕшлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі

Ешлі Грем – королева &quot;чесних&quot; фото: топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделіЕшлі Грем любить провокаційні фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Раніше ми писали, що Каньє Уест вирішив оселитися навпроти Кім Кардашьян, від чого екс-дружина не в захваті.

Також читайте, хто зі знаменитих актрис переміг у престижних конкурсах краси.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси: краще відмовтеся від неї зовсім
Лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси: краще відмовтеся від неї зовсім