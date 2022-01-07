Ешлі Грем народила близнюків – перші подробиці

Пару годин тому в своєму блозі Ешлі розповіла подробиці і повідомила, що малюки і вона сама відчувають себе відмінно.

"Ми з Джастіном раді повідомити, що наші малюки з'явилися на світ. Вони народилися вдома сьогодні рано вранці, всі щасливі і здорові. Зараз мені потрібно трохи часу, щоб відновитися і поспілкуватися з чоловіком і нашими трьома хлопчиками, але я з нетерпінням чекаю можливості поділитися з вами всім, що відбувається", – написала у своїх сторіз 34-річна модель.

Ешлі Грем народила близнюків (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, про майбутнє поповнення в родині модель plus size повідомила в липні минулого року. У сім'ї вже є дитина – первісток пари Айзек з'явився на світ в 2020-му році.