Еталон краси: Даша Астаф'єва вбила наповал ефектним образом з вінком

Даша Астаф'єва не давно завоювала справедливе звання українського секс-символу. Співачка і модель вміє не тільки красиво і ефектно роздягатися на камеру, але і відрізняється атмосфрными знімками, які об'єднують в собі естетику і еротичну складову.

У портфоліо у зірки є чимало яскравих фотосетів, а новий вразив її прихильників не менше, ніж попередні роботи.