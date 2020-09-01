Еталон краси: Ірина Шейк в мереживній білизні запаморочила голови фанатам

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Зірка представила нову рекламну кампанію

Ірина Шейк вміє привертати увагу не тільки особистим життям, але рекламними кампаніями і проектами. На самому початку осені 34-річна модель представила чергову з них. Дівчина постала в спокусливому комплекті нижньої білизни від Intimissimi. Чорний бюстгальтер, а також трусики, прикрашені білими мереживними вставками Ірина одягла з чорною шовковою накидкою. Волосся їй зачесали в «мокру» укладку, а макіяж зробили ніжний і чуттєвий, при цьому досить виразний.

Нове фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Варто було Шейк опублікувати фото, як на неї обрушився шквал компліментів. Шанувальники не можуть намилуватися популярною моделлю та її ідеальною фігурою, називаючи її найкрасивішою і найбільш привабливою жінкою на планеті. «Така ніжна», «Королева», «Чому ви така красива? Еталон краси», «Ірина, яка ви красуня», «Краса неможлива», «Богиня», «Чудова Ірина», «Ух, ось це краса», – такі коментарі буквально заполонили сторінку Ірини.

Ірина часто знімається у відвертій білизні (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, останнім часом Ірина знову спровокувала хвилю чуток про роман із Віто Шнабелем. Так, пара була спіймана папараці під час прогулянки. Причому новий хлопець знаменитої манекенниці вирушив пройтися не тільки з Іриною, але і з її дочкою Леєю. Шейк була одягнена в сукню-комбінацію, а дитину вбрала в білу футболку та яскраво-жовті шорти. Виглядали всі троє веселими і безтурботними. Що з цього приводу думає екс-коханий і батько Леї – голлівудський актор Бредлі Купер, невідомо. Але шанувальники вважають, що йому давно пора кусати лікті.