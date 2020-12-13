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Це бомба: Наталя Могилевська в леопардовій шубці в лімузині показала шматочок нового відео

Новость на русском → Неділя 13 грудня 2020 15:58
Це бомба: Наталя Могилевська в леопардовій шубці в лімузині показала шматочок нового відео Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталя Могилевська нещодавно у своєму мікроблозі пообіцяла до Нового року влаштувати сюрприз шанувальникам. Співачка запостила знімок, на якому вона і українська реп-зірка Alyona Alyona сидять в характерній позі, на корточках. Як відразу ж здогадалися фанати, Україну чекає незабутній дует.

До свята і до сюрпризу ще доведеться почекати, але шматочками нової роботи Могилевська ділиться з радістю. Спочатку вона запостила свій наряд: у найкращих реперських традиціях, леопардова шубка, золоті ланцюги, величезний чорні окуляри. А потім вона показала шматочок відео, де вона їде в шикарному авто. Судячи з усього, це кадри з нового кліпу.

"Прем'єра через 6 днів, чекаєте?", - написала Наталя.

Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Фолловери відреагували на шматочки кліпу словами в дусі "Ось це буде бомба!" і "Натусік, це буде крутусик!", а ще вони зізналися, що для них такий стиль Наталії - щось абсолютно нове, але дуже хочеться послухати.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська несподівано зізналася в любові Ірині Білик. Співачка запостила знімок, на якому артистки стоять в обнімку, Ірина стильною капелюсі і пальто з принтом, а Наталя в леопардовому платті і з масивними прикрасами на шиї.

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