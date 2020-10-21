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Це буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планами

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 16:30
Це буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планами Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk/)
Автор: Lite

Співак заінтригував новим постом у соцмережі

Олег Вінник нещодавно покинув паркет шоу "Танці з зірками", але це не означає, що у артиста нема у "запасі" нових проектів для своїх шанувальників.

На сторінці в Instagram співак показав кілька кадрів з нового фільму, у зйомках якого артист прийняв участь. На фото, які засвітив Олег, він одягнений в стильну шкіряну курку, білу сорочку і класичны брюки. Судячи з кадрів, Вінник зображує самого себе, бо на фото він співає на тлі українських прапорів. Шанувальникам залишається просто почекати, поки картина вийде на екрани.

Це буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планамиЦе буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планамиЦе буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планамиОлег Вінник та Юрій Горбунов трохи змінили імідж (фото: instagram.com/olegg.vynnyk/)

"Це буде найскаженіше весілля з усіх 3-х! #СкаженіЗйомки #СкаженеВесілля3 #НайкращаКомедіяРоку", - написав Вінник під знімками.

Нагадаємо, що нещодавно Вінник та його напарниця по танцям Олена Шоптенко заразилися коронавірусом, через що двічі не змогли вийти на паркет за станом здоров'я і отримали дискваліфікацію від суддів. Українці запустили флешмоб з вимогою повернути Винника в проект - і судді дали свою згоду, проте у сьомому випуску "Танці з зірками" пара заявила, що повертатися вони не будуть.

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