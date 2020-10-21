Це буде найкраще весілля: Олег Винник заінтригував шанувальників своїми планами

Співак заінтригував новим постом у соцмережі

Олег Вінник нещодавно покинув паркет шоу "Танці з зірками", але це не означає, що у артиста нема у "запасі" нових проектів для своїх шанувальників.

На сторінці в Instagram співак показав кілька кадрів з нового фільму, у зйомках якого артист прийняв участь. На фото, які засвітив Олег, він одягнений в стильну шкіряну курку, білу сорочку і класичны брюки. Судячи з кадрів, Вінник зображує самого себе, бо на фото він співає на тлі українських прапорів. Шанувальникам залишається просто почекати, поки картина вийде на екрани.

Олег Вінник та Юрій Горбунов трохи змінили імідж (фото: instagram.com/olegg.vynnyk/)

"Це буде найскаженіше весілля з усіх 3-х! #СкаженіЗйомки #СкаженеВесілля3 #НайкращаКомедіяРоку", - написав Вінник під знімками.

Нагадаємо, що нещодавно Вінник та його напарниця по танцям Олена Шоптенко заразилися коронавірусом, через що двічі не змогли вийти на паркет за станом здоров'я і отримали дискваліфікацію від суддів. Українці запустили флешмоб з вимогою повернути Винника в проект - і судді дали свою згоду, проте у сьомому випуску "Танці з зірками" пара заявила, що повертатися вони не будуть.