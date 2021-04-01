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"Це дно": дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 09:49
"Це дно": дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Оля Полякова з сім'єю тільки прилетіла додому з жаркого Єгипту – цього року багато українських зірок облюбували саме цей напрям в умовах всесвітньої пандемії і карантину. Так, дівчина відсвяткувала своє повернення прогулянкою з друзями по нічному Києву, але фото в центрі вечірньої столиці викликало бурхливу реакцію в мережі.

Так, Маша запостила в Instagram кілька знімків, зроблених на пішохідному мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

Дівчина позує в стильному розслабленому аутфіті – оригінальний чорний плащ-тренч з великими написами, темних джинсах , толстовці і білих масивних кросівках. На першому фото вона жартома показує непристойний жест в камеру. На другому - Маша відображена в компанії друга.

"Трохи естетики нічного Києва, а ви любите гуляти вночі?" - написала донька співачки під кадрами.

&quot;Це дно&quot;: дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва

&quot;Це дно&quot;: дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва

Маша Полякова розбурхала мережу фото в центрі Києва (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Далеко не всім підписникам Маші сподобалася її фото в центрі нічної столиці. Багато розкритикували дівчину через непристойний жест, який та показала на камеру і уточнили – посмішка на знімку виглядала б куди краще.

  • Цікаве уявлення про естетику
  • Ніякої тут "естетики" не бачу
  • Краще посмішка, ніж палець!
  • Як некультурно
  • А нах**а ти ф*к показуєш? Це дуже псує дівчину, дно... . Виправляйся
  • Полякова що за палець скаже?
  • А в чому полягає, власне, естетика на цих фото?
  • Красуня, що сказати
  • Просто офігенна
  • Маша, ти супер
  • Крута

Нагадаємо, що раніше бурхливе обговорення в мережі викликали фото Маші в бікіні.

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