"Це дно": дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом в центрі Києва

Оля Полякова з сім'єю тільки прилетіла додому з жаркого Єгипту – цього року багато українських зірок облюбували саме цей напрям в умовах всесвітньої пандемії і карантину. Так, дівчина відсвяткувала своє повернення прогулянкою з друзями по нічному Києву, але фото в центрі вечірньої столиці викликало бурхливу реакцію в мережі.

Так, Маша запостила в Instagram кілька знімків, зроблених на пішохідному мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

Дівчина позує в стильному розслабленому аутфіті – оригінальний чорний плащ-тренч з великими написами, темних джинсах , толстовці і білих масивних кросівках. На першому фото вона жартома показує непристойний жест в камеру. На другому - Маша відображена в компанії друга.

"Трохи естетики нічного Києва, а ви любите гуляти вночі?" - написала донька співачки під кадрами.

Маша Полякова розбурхала мережу фото в центрі Києва (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Далеко не всім підписникам Маші сподобалася її фото в центрі нічної столиці. Багато розкритикували дівчину через непристойний жест, який та показала на камеру і уточнили – посмішка на знімку виглядала б куди краще.