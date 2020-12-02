Оце так фігура: Надя Дорофєєва у відвертому вбранні похвалилася ідеальним пресом

Співачка полюбила пікантне вбрання

Надя Дорофєєва – одна найулюбленіших фанатами співачок українського шоу-бізнесу, треба відзначити, люблять її не тільки за хіти, а й за стиль: вона вдало поєднує одяг та аксесуари. Фоловерам подобається вчитися у співачки виглядати стильно в звичайному житті – і вони не втомлюються захоплюватися образами Наді.

Також Надя зовсім недавно представила свою дебютну сольну композицію. Фанати відзначили, що з змінами у кар'єрі співачка стала зовсім по-іншому одягатися, нове життя на сцені - новий стиль.

У своєму Instagram Надя і раніше робила відверті пости, але тепер вона нищить власні рекорди. Зірка запостила знімок, на якому вона стоїть в білизні з ременями і шкіряними вставками, на шиї у неї чокер. Так як співачка напівгола, то фанати добре розглянули її фігуру - ідеальні форми та шикарний прес привели їх у захват!

Надя Дорофєєва - вогонь (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"У тебе така красива фігура", "Богиня", "Фігура", "Божечки, ікона стилю", "Агонь", "Хто - небудь, зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост - вогонь", - написали шанувальники зірки.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва станцювала з Позитивом "останній танець", група "Час і Скло" припинила своє існування. Але це не означає, що Надя перестала радувати свою численну армію шанувальників новими проектами і зйомками. По-перше, нікуди не поділося бажання Наді підкорювати всіх своїми стильними луками, нещодавно вона показала як варто носити елегантну трендову панамку.