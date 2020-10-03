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Ось це інтрига! Олену Кравець запідозрили у вагітності після ніжного фотосету на Одещині

Новость на русском → Субота 03 жовтня 2020 19:47
Ось це інтрига! Олену Кравець запідозрили у вагітності після ніжного фотосету на Одещині Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Lite

Перша леді "Кварталу" поділилася бэкстейджем стильного фотосету

Олена Кравець більше місяця назад вилікувалася від коронавіруса і повернулася до активної роботи, за якою скучила за час хвороби та самоізоляції. Так, перша леді "Кварталу" вирішила заінтригувати шанувальників, опублікувавши в Instagram відео бекстейджу ніжного фотосет в околицях Куяльника.

У ролику шоувумен змінила відразу кілька образів – вона позувала у білому светрі і молочних брюках, доповнила свій образ в світлих тонах класичним тренчем відтінку кави з молоком, а також покрасувалася в теплому чорному пальто з поясом і капелюшку. Антуражем для зйомки стали околиці Куяльницького лиману, як змогли визначити підписники зірки.

"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки що. Coming soon", - заінтригувала Олена.

Шанувальники "квартальщицы" тут же почали висувати свої припущення, а деякі помітили в знаменитості кругленький животик і заговорили про її третю вагітність, інші ж припустили, що Олена зібрався балотуватися в мери Одеси, а треті вирішили, що вона просто знялася в рекламі одягу.

  • Мені здалося, чи не здалося - вагітність!?
  • Вагітність
  • Ніжна, загадкова, Ви така прекрасна, Олена. От чесно, з кожним роком все краще і неповторніше. Браво! Так тримати
  • Заінтригували
  • Олена, ви - супер!
  • Жінка - казка
  • Схоже, що це реклама одягу. Палаттячка там, светрики
  • Ось це інтрига!
  • Олена, Ви , випадково, не в мери Одеси готуєтеся, або програма з порятунку Куяльника? Красуня і розумниця!
  • Ви супер!

Нагадаємо, що раніше студія "Квартал 95" скасувала заплановані концерти у Білорусі через неспокійну ситуацію в країні.

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