Ось це інтрига! Олену Кравець запідозрили у вагітності після ніжного фотосету на Одещині

Перша леді "Кварталу" поділилася бэкстейджем стильного фотосету

Олена Кравець більше місяця назад вилікувалася від коронавіруса і повернулася до активної роботи, за якою скучила за час хвороби та самоізоляції. Так, перша леді "Кварталу" вирішила заінтригувати шанувальників, опублікувавши в Instagram відео бекстейджу ніжного фотосет в околицях Куяльника.

У ролику шоувумен змінила відразу кілька образів – вона позувала у білому светрі і молочних брюках, доповнила свій образ в світлих тонах класичним тренчем відтінку кави з молоком, а також покрасувалася в теплому чорному пальто з поясом і капелюшку. Антуражем для зйомки стали околиці Куяльницького лиману, як змогли визначити підписники зірки.

"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки що. Coming soon", - заінтригувала Олена.

Шанувальники "квартальщицы" тут же почали висувати свої припущення, а деякі помітили в знаменитості кругленький животик і заговорили про її третю вагітність, інші ж припустили, що Олена зібрався балотуватися в мери Одеси, а треті вирішили, що вона просто знялася в рекламі одягу.

Мені здалося, чи не здалося - вагітність!?

Вагітність

Ніжна, загадкова, Ви така прекрасна, Олена. От чесно, з кожним роком все краще і неповторніше. Браво! Так тримати

Заінтригували

Олена, ви - супер!

Жінка - казка

Схоже, що це реклама одягу. Палаттячка там, светрики

Ось це інтрига!

Олена, Ви , випадково, не в мери Одеси готуєтеся, або програма з порятунку Куяльника? Красуня і розумниця!

Ви супер!

Нагадаємо, що раніше студія "Квартал 95" скасувала заплановані концерти у Білорусі через неспокійну ситуацію в країні.