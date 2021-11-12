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"Це щира історія": Ані Лорак нагадала, що вона жива

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П'ятниця 12 листопада 2021 14:33
"Це щира історія": Ані Лорак нагадала, що вона жива Ані Лорак (фото: прес-служба співачки)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Ані Лорак випустила 17-й студійний альбом під назвою "Я жива", який вийшов дуже відвертим.

Послухати нові треки артистки можна на її офіційному каналі в Youtube.

12 листопада Ані Лорак впускає слухача в свій новий музичний світ - лонгплей чуттєвих жіночих історій, лейтмотивом якого стали реальні епізоди з життя артистки.

Ця студійна робота складається з 12 треків, кожен з яких несе в собі особливий сенс і унікальну гаму емоцій, оформлену в чуттєвий симбіоз голосу і музики. Це щира історія про особисті переживання сильної і вольової жінки, яка, через чимало душевних драм, не втратила віру в себе і в любов.

&quot;Це щира історія&quot;: Ані Лорак нагадала, що вона жива

"Я з вами в кожному переживанні. Я знаю, як це боляче, коли зраджують, коли руйнується світ і здається, що не буде світла. З любов'ю вмирає частина тебе, але приходить новий день, і з променями сонця в душі поселяється віра і надія, що все буде добре. Ти відкриваєш очі і кажеш собі: я жива", - коментує Ані Лорак.

&quot;Це щира історія&quot;: Ані Лорак нагадала, що вона жива&quot;Це щира історія&quot;: Ані Лорак нагадала, що вона жива

Ані Лорак представила відвертий альбом" я жива " (фото: прес-служба співачки)

"Я жива" - це глибока розмова зі своїм слухачем про особисте. Музична енергетика альбому занурює шанувальників співачки в різні емоції і настрої, а відверта лірика стане тією самою ниткою, яка з'єднає мільйони сердець по всьому світу.

Раніше ми писали, що розповніла Ані Лорак відфотошопила себе і попалася - у мережі засвітилася реальна фігура зірки в купальнику.

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Ані Лорак
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