"Це щира історія": Ані Лорак нагадала, що вона жива

12 листопада Ані Лорак впускає слухача в свій новий музичний світ - лонгплей чуттєвих жіночих історій, лейтмотивом якого стали реальні епізоди з життя артистки.

Ця студійна робота складається з 12 треків, кожен з яких несе в собі особливий сенс і унікальну гаму емоцій, оформлену в чуттєвий симбіоз голосу і музики. Це щира історія про особисті переживання сильної і вольової жінки, яка, через чимало душевних драм, не втратила віру в себе і в любов.

"Я з вами в кожному переживанні. Я знаю, як це боляче, коли зраджують, коли руйнується світ і здається, що не буде світла. З любов'ю вмирає частина тебе, але приходить новий день, і з променями сонця в душі поселяється віра і надія, що все буде добре. Ти відкриваєш очі і кажеш собі: я жива", - коментує Ані Лорак.

Ані Лорак представила відвертий альбом" я жива " (фото: прес-служба співачки)

"Я жива" - це глибока розмова зі своїм слухачем про особисте. Музична енергетика альбому занурює шанувальників співачки в різні емоції і настрої, а відверта лірика стане тією самою ниткою, яка з'єднає мільйони сердець по всьому світу.